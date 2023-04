Wohnanlage Novyy proekt zhilogo kompleksa v rayone Oba

Ciplakli, Türkei

-Aramis Terrace ist ein einzigartiges und luxuriöses Terrassenapartmentprojekt in Alanya im Stadtteil Cikcilli. Diese moderne Wohnung mit großer Terrasse liegt nur 1,3 km vom Strand und etwa 3 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Der Bezirk ist bekannt für seine grünen und fruchtbaren Felder. Es ist ein Luxus, in der Natur zu leben! Alle Apartments verfügen über eine große moderne Terrasse und bieten viel Tageslicht mit einer großen doppelt verglasten Schiebetür vom Boden bis zur Spitze. Es ist ein Luxus, in der Natur zu leben! Alle Apartments verfügen über eine große moderne Terrasse und bieten viel Tageslicht mit einer großen doppelt verglasten Schiebetür vom Boden bis zur Spitze. Die Chance von Aramis Terrace Jetzt beinhaltet es die Briefmarkensteuer für Eigentumsurkunden! Wenn Sie diese Wohnung kaufen, wird die Stempelsteuer vom Verkäufer bezahlt und Sie zahlen keine zusätzliche Provision an den Immobilienmakler. Das Resort liegt wunderschön auf dem Hügel, nur 3 km östlich des Zentrums von Alanya, mit Bananenplantagen als Nachbarn. Minimaler Verkehr, ruhig und ruhig und doch sehr zentral. Die Terrassenapartments in Alanya sind nur wenige Gehminuten von allem entfernt, was Sie wollen. Es ist eine vollständige Einrichtung, sodass Sie und Ihre Familie mit etwas beschäftigt sind. Allgemeine Informationen zu Alanya Aramis Terrace ApartmentsAramis Terrace befindet sich im Bezirk Cikcilli, ca. 1 km vom Strand und ca. 3 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Der Bezirk ist bekannt für seine grünen und fruchtbaren Felder. Aramis Terrace besteht aus 26 Apartments. Die elegante, moderne Fassade zeigt, dass dies eine völlig neue Art von Ferienwohnung ist. Elegant, nachdenklich, ohne Kompromisse raffiniert. Zwei Panoramaaufzüge ermöglichen einen treppenfreien Zugang zu allen Ebenen. Das Werk hat nur norwegische Einwohner und enthält eine Reihe von Einrichtungen, die Ihren Aufenthalt für Jung und Alt gleichermaßen angenehm machen. Allgemeine Futures – Empfangsbereich – 2 Schwimmbäder – Dusche und WC am Pool – Kinderbecken – Whirlpool – Fitnessstudio – Sauna – Kinoraum – Spielplatz – BBQ-Bereich <TAG1 2 Glasaufzüge außen in Gebäuden – Parkplatz – 24/7 Sicherheit – Hausmeister Dieses stilvolle Anwesen ist alle bezugsfertig mit allen Möbeln und Armaturen. Die Wohnung ist sehr hoch und luftig bis zum 5. Stock der Anlage. Es gibt 2 große Terrassen, die die Möglichkeit bieten, Sonne und Aussicht zu genießen, wenn man es wünscht. Alles, was auf den Bildern zu sehen ist, folgt der Residenz bei einem Verkauf. Apartment Futures – Voll möbliert und ausgestattet – Mechanische Vorhänge im gesamten Apartment – Wohnzimmer mit Sofa, Couchtisch, TV-Rack mit Flachbildfernseher – Küchenschränke in weißem Glanz mit integrierten Geräten und Marmortheke – Vollausstattung in der Küche – 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten und Kleiderschrank – Waschmaschine – Große Glasfassaden zur Terrasse vom Wohnzimmer und Schlafzimmer – 2 große Terrassen – 27 qm und 16 qm – Gartenmöbel auf beiden Terrassen – Fußbodenheizung in der Bad, Flur und Wohnzimmer – AC im Wohnzimmer und alle Schlafzimmer – Elektronischer Safe