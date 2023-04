Wohnanlage Masshtabnyy proekt v rayone Avdzhylar - Stambul

Karakocali, Türkei

Mit einem erstaunlichen Außendesign ist diese Immobilie in Alanya voller architektonischer Merkmale der Natur und ihrer grünen Umgebung. Diese Apartments mit ihren schönen Terrassen mit Blick auf den Pool oder die grüne Umgebung. Warum diese Immobilie in Alanya kaufen? - In einer guten Nachbarschaft - Reiche Wohnmerkmale - Eine gute Investitionsmöglichkeit Modern gestaltete Immobilien in Oba, AlanyaDiese neu erbaute Immobilie befindet sich in Oba, Alanya, einem der lebhaftesten Viertel von Alanya. Oba bietet großartige Investitionsangebote für Immobilienkäufer. Oba ist nur 4 km vom Zentrum von Alanya entfernt und mit seinem Einkaufszentrum, dem schönen Boulevard und den sozialen Einrichtungen wird es zum neuen Zentrum in Alanya. Alanya bietet mit seinen schönen Stränden, Bergen und dem Stadtleben Qualitäts- und friedliche Lebensstandards. Neue Immobilien in Alanya, Türkei, sind nur 1 km vom Strand entfernt, in der Nähe der Bushaltestelle, lokaler Basar, Fußballstadion, Krankenhaus, internationale Schule, Restaurants und Cafés. Alanya Immobilien zum Verkauf 4 km zum Zentrum von Alanya, 40 km zum Flughafen Gazipaşa und 130 km zum Flughafen Antalya Neue Immobilien in Alanya mit atemberaubendem Blick über die Stadt in der begehrten Gegend von Alanya, mit reichen Wohneinrichtungen wie Swimmingpool, Fitnessraum, Sauna, Dampfbad Außenausstattung von Alanya Real EstateIndoor Schwimmbad im Freien SchwimmbadTürkisches Bad FitnesscenterPool BarPergolasSurveillance KamerasSpielzimmerMini-ClubCaretakerWi-FiKinderspielplatz Entspannen Sie den Raum Apartment Typ und Merkmale neuer Immobilien 1+ 1 und 2 + 1 Apartments in der Wohnanlage verfügbar. In einem Apartment mit einem Schlafzimmer ist die Unterkunft in die Eingangshalle, die Terrasse mit Pool- und Gartenblick verteilt, ein Schlafzimmer und ein offenes Wohnzimmer mit voll ausgestatteter Küche und Dusche.