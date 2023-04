Wohnanlage Proekt ryadom s morem v rayone Kestel - Alaniya

Über den Komplex

Wir machen Sie auf neue Wohnungen in Kestel - Alanya aufmerksam. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 51,5 bis 115,6 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 50 Meter. Kestel ist ein prestigeträchtiges, junges und schnell bebautes Gebiet von Alanya. Das Hotel liegt 5 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Der Vorteil neuer Projekte in Kestel ist ihre Lage in der Nähe des Meeres, oft sogar in der ersten Linie. Hier werden nur Häuser bis zu 5 Etagen gebaut, Luxusimmobilien. Im Westen, entlang des Dim Chai River, gibt es auch einen alten Wohnungsbestand. Und östlich, in Richtung Mahmutlar, ist das Kestel-Gebiet alles modern. Das Stadtzentrum von Alanya erreichen Sie in 10 Minuten. Im benachbarten Mahmutlar gibt es viele russischsprachige Geschäfte, eine große Auswahl an Geschäften und Restaurants sowie Einkaufszentren. Die Infrastruktur in Kestel verfügt über Netzwerk-Supermärkte, Restaurants, wunderschöne Parks, Schulen und Kindergärten, darunter eine Privatschule und einen Garten mit russischem Unterricht. Neue Wohnungen in Kestel passen zu denen, die Resortimmobilien ohne alten Wohnungsbestand kaufen möchten. Hier eröffnen ständig neue Märkte, Dienstleistungen und Salons. Gute Strände, das Zentrum ist in der Nähe, Luxuskomplexe, ein hohes Maß an Komfort.