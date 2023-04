Wohnanlage Novye kvartiry v stroyaschemsya komplekse rayona Avsallar

Karakocali, Türkei

Oba Oasis Residenz Wohnungen zum Verkauf in Alanya, Zuhause in der Ferne, der einzige Ort, an dem Sie sich nicht wie zu Hause fühlen, an den Röcken der mächtigen Stierberge mit Blick auf die schillernden Strände von Alanya, nur wenige hundert Meter entfernt ... in der Residenz Oba Oasis, Einrichtungen, in denen Sie mit der Brise mit Bergblütendüften aufwachen und die Gartenarbeit genießen können, tragen die Signatur der Kunst direkt vor Ihrem Balkon... Die zum Verkauf stehende Oba Oasis Residenz in Alanya befindet sich in unschlagbarer Lage. Der Komplex liegt nur 600 m vom Mittelmeerstrand, 500 m vom Zentrum von Oba entfernt und in der Nähe der Apotheke, Restaurants und Geschäfte. Oba Oasis in der Nähe des U-Bahn-Supermarkts, des Einkaufszentrums Alanyum und des Einkaufszentrums Koctas. Oba Oasis besitzt einen der größten Außenpools und Lebensraumgärten in Alanya. Jedes Detail wurde gedacht und organisiert, um Ihnen das angenehmste Gefühl zu vermitteln. Oba Oasis besteht aus 11 Blöcken und insgesamt 176 Apartments. In Oba Oasis gibt es Apartments mit 2 Schlafzimmern und Penthouse-Apartments mit 3 Schlafzimmern. Die Oba Oasis Apartments verfügen über viele Einrichtungen wie eine Sauna, eine Wasserrutsche, einen Parkplatz, einen Grill und einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst. Großer PoolGroßer angelegter Garten InnenpoolSaunaGymCar ParkTennis CourtBBQBasketball Court Die Oba Oasis Residenz befindet sich in Oba, Alanya. Oba ist das neue Elitezentrum von Alanya, in dem eine neue Gemeinde gebaut wurde, in der sich viele hochwertige Schulen befinden. Das größte Krankenhaus erreichen Sie nach nur 5 Gehminuten und Restaurants und Geschäfte zu Fuß. Der Strand liegt nur 800 m von der Oba-Oase entfernt. Die U-Bahn ist 500 m entfernt und Koctas liegt 100 m vom Komplex entfernt. Wenn Sie nach Immobilien in Alanya Oba suchen, wenden Sie sich jetzt an unser Verkaufsteam!