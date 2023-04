Wohnanlage Novye apartamenty na stadii stroitelstva v centre Alanii

Kargicak, Türkei

Diese hochwertigen Wohnungen zum Verkauf in Alanya befinden sich in einer wunderschönen mittelgroßen Küste, die Kargicak genannt wird. Kargicak ist mit seiner Lage, der wunderschönen Grünfläche, ein idealer Ort für Käufer von Ferienhäusern, Sandstrände und Qaulity-Entwicklungen Hochwertige Alanya Apartments nur 300 m vom Strand entferntDiese hochwertigen Alanya Apartments in Kargicak, Alanya, sind ideal gelegen. Kargicak liegt nur 25 km vom Flughafen Alanya-gazipasa und 15 km vom Stadtzentrum von Alanya entfernt. Es gibt normalerweise neue Luxusentwicklungen im Kargicak-Regiaon wie 5-Sterne-Hotels, luxuriöse Villen mit Meerblick und ein hochwertiges Wohnprojekt. Dieses Wohnprojekt liegt nur 300 m vom Strand und 250 m von den Geschäften und Restaurants entfernt. Das Projekt wurde auf 4213 m² Land gebaut und nur 20% werden für die Blöcke verwendet. Das Projekt bietet luxuriöse Gemeinschaftsbereiche, in denen jeder zu Hause sein kann, wie Dampfbad, Innen- und Außenpool, Sauna, Fitness, Tischtennis, Türkisches Bad, Kinolimousine und mehr… Die Größe der Apartments beginnt bei 66 m2 und die größte Wohnung ist 205 qm groß