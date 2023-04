Wohnanlage Kvartiry i roskoshnye penthausy v novom ZhK - rayon Konakly

Über den Komplex

Stay Property bietet neue moderne Apartments in Alanya - Konakly. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 57 bis 214 m2. Entfernung zum Meer 1500 Meter. Konakly Western Alanya, 7 km vom Strand von Cleopatra und dem Zentrum entfernt. Der Weg in die Stadt wird wenig Zeit in Anspruch nehmen, aber alle grundlegenden Haushaltsbedürfnisse werden die Infrastruktur dieser Stadt befriedigen. Es gibt Supermärkte, einen Markt, Restaurants, Transportmittel, medizinische Einrichtungen und Apotheken. Konakly ist eher ein touristisches Gebiet, Vor kurzem hat hier jedoch mit dem Bau von Elite-Low-Hous-Wohnkomplexen an wunderschönen Orten in Strand- und Meerestagen begonnen. Ein wichtiges Merkmal vieler Immobilienprojekte in Konakly ist, dass Sie die Autobahn D-400 auf dem Weg zum Strand nicht überqueren müssen, wie in fast allen anderen Bereichen. Viele Wellenbrecher, das Meer ist immer ruhig. Auf einem Hügel über dem Ufer befindet sich ein Ruhebereich mit Grillmöglichkeiten direkt im Kiefernwald. Die Gegend ist gemütlich, dünn besiedelt, schön und ruhig. Die Nähe zum Zentrum von Alanya und zum Damm von Cleopatra, der Panoramablick auf das Meer und die wunderschöne Natur bieten ein hohes Mietpotential für Immobilien in Konakly. Es wird auch eine erfolgreiche Akquisition für persönliche Entspannung oder Leben in der Türkei sein. Es gibt Schulen im Dorf selbst und in benachbarten Gebieten im Zentrum.