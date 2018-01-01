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Wohnanlage Novyy ZhK v horoshey lokacii - rayon Gazipasha

Alanya, Türkei
von € 150,000
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Wohnanlage Novyy ZhK v horoshey lokacii - rayon Gazipasha
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Über den Komplex

Wir machen Sie auf neue Wohnungen in Gazipas - Alanya aufmerksam. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 50 bis 144 Quadratmeter. Entfernung zum Meer 800 Meter. Beim Kauf einer Immobilie in Gazipash – erhalten Sie nicht nur Quadratmeter am Meer, sondern auch Ruhe. Gazipasha ist eine gemütliche Kleinstadt mit einem internationalen Flughafen. Wenn wir über Infrastruktur sprechen, ist die Stadt dem Touristen Alanya weniger als unterlegen, es gibt alles Notwendige für das Leben sowie Stille und Ruhe. Nachdem die Wohnungen in Alanya hochgegangen waren, wandten sich die Augen der Investoren speziell Gazipash zu. Hier tauchten moderne neue Gebäude auf, ohne hoteleigene, laute Komplexe. Die Infrastruktur von Wohnkomplexen ist ähnlichen Häusern in Alanya in keiner Weise unterlegen und gewinnt gleichzeitig den Preis erheblich. Wenn Sie im Moment eine neue Wohnung in Gazipash kaufen, können Sie noch Zeit haben, Ihr Budget erheblich zu sparen, und häufig haben Sie vom Entwickler zinslose Raten erhalten. 
Standort des Neubaus
Alanya, Türkei
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Wohnanlage Novyy ZhK v horoshey lokacii - rayon Gazipasha
Alanya, Türkei
von € 150,000
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Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Payallar, Türkei
Kapitulation vor: 2024

Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвет. Изюминкой этого комплекса является близость к морю. Всего 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Яркое солнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво переливающийся на солнце. Каждый день вы сможете любоваться красотами Алании и испытывать максимальный комфот от своего жиль.

 

Жилой комплекс расположен в уютном районе с удобной инфраструктурой. В 6 минутах езды на машине от комплекса располагается торговый центр. Поблизости расположены небольшие магазины. Дойти до моря можно за 10 минут.

 

Площадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составляет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка площадью 750 кв.м. и объекты внутренней инфраструктуры. Проект предлагает 56 квартир. Варианты планировок — 1 + 1 площадью 55 кв.м. и пентхаусы 2 + 1 площадью 110 кв.м. Эти квартиры были спроектированы таким образом, чтобы вы могли наслаждаться каждой минутй своегоа. Пентхаусы – это идеальный выбор для больших семей. Они расположены на верхних этажах, а из окон открывается панорамный вид.

 

Квартиры сдаются с чистовой отделкой по принципу заехал-живи. Квартиры сдаются с готовой кухней, ванными комнатами и освещением. Также будут выводы под кондиционер, что облегчит его установку хозяином. Набор этих опций избавляет покупателя от дополнительных хлопот, все что ему нубжно будет сделать <TAG. Все работы проводятся с использованием материалов премиум-класса.

 

Обслуживание жилого комплекса, именуемое в Турции айдат, будет составлять около 50 €. В обслуживание входит пользование социальной инфраструктурой, вынос мусора, косметические ремонтные. В зависимости от предоставляемых услуг сумма айдата в квартирах Турции может изменяться.

 

Комплекс будет располагать инфраструктурой отельного типа. Инфраструктура проекта была разработана с учетом всех деталей, чтобы жильцы могли в оплной мерен. Здесь будет размещен большой открытый бассейн, где будет так приятно наслаждаться прохладой в летн. Помимо открытого бассейна проект предусматривает закрытый бассейн с панорамным остеклениемдесед. В любое время года вы сможете наслаждаться отельным отдыхом и завораживающей природой Турецкой Ривь. Для уютных завтраков в тени деревьев будут размещены беседки. Вы можете устроить пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, была разработана фитнес-зона, где вы найетеп. И, конечно, для тотального релакса постояльцы смогут воспользоваться сауной и парилкой. Ваша квартира в Алании станет для вас новым домом со всеми удобствами, куда вы будете приезеть сео.

 

Наша компания предлагает полный комплект услуг для клиентов. Купить квартиру в Алании с нами гораздо проще, ведь мы поможем подобрать вам ваше идеальное жилье. Вам не придется ездить из одного конца города в другой, чтобы оформить документы. Мы проконсультируем вас по всем вопросам, а также подберем лучшие условия для вас.

 

Строительство комплекса запланировано на август 2022 года, но уже сейчас вы можете пробреси недви. Специально для наших клиентов предусмотрена беспроцентная рассрочка на выгодных условиях. Первоначальный платеж по рассрочке составляет 50%, а план последующих платежей согласовываетсь инди. К январю 2024 года планируется полное завершение строительства.

 
Wohnanlage Zeray Mahal Kartepe
Sarimese, Türkei
Kapitulation vor: 2023

Unser Projekt besteht aus 15 Blöcken und 309 Wohnungen auf einer Fläche von 30.000 m2 im Stadtteil Kartepe in Kocaeli. Es gibt Gartenboden, Optionen für Maisonetten-Wohnungen im Zwischengeschoss und auf der Terrasse von 1 + 1 bis 4 + 1. Unser Standort verfügt über ein 24-Stunden-Sicherheitssystem und Gemeinschaftsbereiche wie einen Innen- und Außenpool, eine Sauna, ein Türkisches Bad, eine Fitness, einen Kinderspielplatz, einen Innenparkplatz und Teiche.
Wohnanlage Zhiloy Kompleks v centre Alanii
Yaylali, Türkei
Kapitulation vor: 2023

Ein ultra-scharfes Wohnprojekt in Buyukhasbahce, einem der elitärsten Gebiete von Alanya, abseits des Trubels der Stadt, gegenüber dem prächtigen Schloss und der Meereslandschaft..

Unser Projekt besteht aus zwei Blöcken und umfasst 18 Wohnungen - Wohnungen 1 + 1,2 + 1,3 + 1 Maisonette.

Wenn Sie in unserem Projekt eine Wohnung kaufen, haben Sie die Möglichkeit, in den schönsten, modernsten und luxuriösesten Apartments zu wohnen.
Das Projekt weist Merkmale auf, die sich nicht von einem 5-Sterne-Hotel unterscheiden. Ein spezielles System der externen und internen Isolation vergleicht unser Projekt günstig mit den meisten dieser..Eine solche Isolierung hält nicht nur die Stille aufrecht, sondern schützt auch die Hitze im Winter und kühlt im Sommer ab.

Die soziale Infrastruktur des Komplexes umfasst:
sorgfältig gestalteter herrlicher Garten, Außenpool, Gartensportausrüstung, Kamelien und Grillmöglichkeiten, 24-Stunden-Kaiersystem und Sicherheitssystem rund um den Komplex, Fitnesscenter / Fitnessraum, Sauna, Dampfbad, Ruheraum, Kinderspielplatz, Parkplätze.

Charakteristisch für Wohnungen;
Wohnungen 1 + 1 mit einer Fläche von 46 bis 48 m2 und bestehen aus 12 dec.
Wohnungen 2 + 1 mit einer Fläche von 70 m2 und bestehen aus 2 Wohnungen.
Wohnungen 3 + 1 mit einer Fläche von 132-172 m2 4 Wohnungen.

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