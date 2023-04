Wohnanlage Novyy proekt v zhivopisnom rayone Avsallar

Karakocali, Türkei

Unser Unternehmen möchte Ihnen ein neues Projekt in Oba anbieten. Dieser Komplex besteht aus 1 Block mit 5 Etagen. Jede Etage verfügt über 8 Apartments. Fertigstellungstermin - 15.03.2022 Das gesamte Meerblickprojekt bietet Penthouse-Optionen für 1 Zimmer, 2 Zimmer und 4 Zimmer. Mit Privilegien wie einer eigenen Unterführung zum See- und Strandclub ist das Projekt anderen in der Region sehr weit voraus, Sie erhalten den Komfort und die Sicherheit, um das Mittelmeer zu genießen. Mit persönlichen Concierge-Serien bietet das Projekt seinen Bewohnern ein privilegiertes Leben mit einer 24-Stunden-Rezeption, einer Lieferung nach Hause und Hilfsdiensten. Rezeption, Concierge, Business Room, Bibliothek, Fitnessraum, Spa-Center, offene – geschlossene Garage, offen – geschlossen und Kinderbecken, Kinderzimmer ’ Spielzimmer, Hobbyraum, Kino und Boxen Unsere Projekte versprechen seinen Investoren ein äußerst luxuriöses Leben in Alanya. Wir laden Sie ein, eine Residenz zu besitzen, um beide die Lage am Meer in Alanya zu genießen, zusammen mit seinem einzigartigen Meerblick und um Wohn- und Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Alle Residenzen in unserem Projekt, die für jeden Wohnsitzbesitzer eine spezielle Unterstützung für die Innenausstattung erhalten,wird mit Klimaanlage und Möbeln geliefert. Alle Dekorationsänderungen, die nach dem Architekturprojekt durchgeführt werden sollen, sind den Anlegern von unserem Unternehmen kostenlos anzubieten. 1- 100% BARGELD: 5% RABATT 2- 30% BARGELD, 70% INSTALLMENT UNTİLL MARCH 2022. 3- 50% BARGELD, 50% ENDE DES PROJEKTS: 2% RABATT 4- 20% BARGELD, 30% IN 6 MONHTS, 50% ENDE DES PROJEKTS.