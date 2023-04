Wohnanlage Shikarnyy proekt v samom centre Alanii blizko k moryu

Über den Komplex

Wir machen Sie auf neue Apartments im Zentrum von Alanya aufmerksam. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 2 + 1.Die Fläche der Wohnung beträgt 61 bis 130 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 100 Meter. Im zentralen Teil von Alanya haben Immobilien das höchste Investitionspotenzial und sind immer liquide. Das Zentrum bietet die angenehmsten Lebens- und Entspannungsbedingungen. Hier ist das Herz des beliebten Mittelmeerortes, und auch außerhalb der Saison gibt es einen großen Touristenstrom. Wenn wir über Infrastruktur sprechen, dann gibt es alles: viele Geschäfte, es gibt mehrere Märkte, Netzwerk-Supermärkte, Einkaufszentren, Verbrauchermärkte, bedeutende Markenboutiquen, Touristengeschäfte, Salons, Büros, Banken, Regierungsbehörden. Trägt aktiv in andere Bereiche. Neue moderne Immobilien im Zentrum von Alanya sind nicht üblich, dichte Gebäude sind in allen Vierteln zu finden. Oft handelt es sich um Renovierungsprojekte für Wohngebäude oder veraltete Hotels. Die Häuser im Zentrum zeichnen sich durch ein kompaktes Gebiet aus, verfügen jedoch auch über eine Resortinfrastruktur wie einen Swimmingpool, eine Sauna, ein Hamam, Erholungsgebiete und einen Grill. Es gibt auch einige Bauprojekte und neue Komplexe auf der Festung selbst, die Aussicht ist luxuriös!