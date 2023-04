Wohnanlage Investicionnyy proekt v rayone Bagdzhylar - Stambul

Karakocali, Türkei

Oba ist das eleganteste Viertel in Alanya mit hochwertigen niedrigen Häusern, breiten Straßen, Stränden und Cafés. Das Gebiet wird seit langem von den Europäern geliebt. Diese Apartments befinden sich im Zentrum von Oba, Alanya und nur 250 m vom Strand entfernt. Die Restaurants befinden sich nur 50 m von diesem Apartment in Alanya entfernt. Die größten Einkaufszentren sind zu Fuß erreichbar. Helle Wohnung mit einem Schlafzimmer in der Nähe des Meeres in ObaDie Wohnung selbst mit einem hellen Schlafzimmer, Bad, Wohnzimmer mit amerikanischer Küche mit Balkon mit Blick auf die Straße. Ein-Zimmer-Wohnung von 55 m2 im Oba-Zentrum, das kürzlich von einem bekannten Entwickler in Alanya aus hochwertigen Materialien gebaut wurde. Helle Farbmalerei schafft eine helle Atmosphäre. Wenn wir die Treppe in den Komplex hinuntergehen, finden wir ein Fitnessstudio, ein Dampfbad, einen Massageraum und Duschen, einen schönen Pool, Tische und Sonnenliegen gegenüber dem Gebäude, umgeben von grünen Bäumen. Für Kinder gibt es ein Spielzimmer. Zu verkaufen mit feinem Finish, eingebauten Küchenmöbeln, Lampen in allen Zimmern und einem fertigen Badezimmer. Dies ist eine großartige Gelegenheit, eine Wohnung im Zentrum von Oba zu einem erschwinglichen Preis zu kaufen. Die Infrastruktur von Apartment mit einem Schlafzimmer in Oba, Alanyaopen poolsaunasteam Mitbewohner Zimmergymgame ZimmerIdeale Wohnung für Ferienhaus in Alanya und möglich mit hohem Mieteinkommen