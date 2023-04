Wohnanlage Novye kvartiry v prestizhnom rayone Basin Express - Bagdzhylar Stambul

Karakocali, Türkei

Kapitulation vor: 2024

Türkei, Alanya, OBA

BEST HOME Developer, DOWN TOWN Residential Complex 4 Gehäuse auf 4 Etagen Zum Meer: 350m

🏡 Wohnungen: 1 + 1 - von 57,2 ( m2 ) Ab 255.000 € 2 + 1 - Duplex - ab 120,8 ( m2 ) Ab 480,0

Baubeginn: Dezember 2022.

Inbetriebnahme: Dezember 2024.

🌏 Komplexe Infrastruktur: Außenpool 440 m2 • Whirlpool • Kinderbecken • Spielplatz • Lobby-Cafe 110 m2 • Innenpool • VİP-SPA • Türkisches Bad • Sauna • Massageräume • Erholungsgebiet • Fitnessstudio • Kinderspielraum • Café 266m2 • Offener Parkplatz • Geschlossener Parkplatz • Wi-Fi-Zone • Satellitenfernsehen • Gebietshighlight • Generatorausrüstung

Einrichtung in Apartments: ✅ Einbaumöbel in Küche und Bad. ✅ Eingebauter Kleiderschrank im Flur ✅ Vollständiges Haushaltsgerätepaket ✅ Klimaanlage in jedem Raum ✅ Fußbodenheizung in Badezimmern + Sanitär 🔥 Geeignet für die türkische Staatsbürgerschaft 🔥

