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Wohnanlage Novyy bolshoy proekt v horoshey lokacii rayona Bashakshehir Stambul

Akarca, Türkei
von € 470,000
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Wohnanlage Novyy bolshoy proekt v horoshey lokacii rayona Bashakshehir Stambul
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Über den Komplex

Wir bieten Ihnen neue Apartments im Istanbuler Stadtteil – Bashaksehir. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 2 + 1, 5 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 233 bis 370 Quadratmeter. Die größte Stadt der Türkei am Ufer des Marmarameers und des Schwarzen sowie Europas und Asiens ist durch die Bosporusstraße geteilt. Istanbul ist nicht die Hauptstadt, sondern das kulturelle, industrielle und finanzielle Zentrum des Landes, eine der bedeutendsten Städte der Welt. Istanbul ist eine Stadt der Aussichten, eine Wiege der Geschichte, majestätische Moscheen, ein einzigartiges kulturelles Erbe und Tausende von Attraktionen. Wenn Sie also eine neue Wohnung in Istanbul kaufen, sind Sie immer im Zentrum der Welt. Das Anwesen ist flach, je nach den Bereichen. In der Nähe des Meeres befinden sich niedrige Häuser, Luxusvillen. In Schlafbereichen gibt es viele Hochhäuser, Wolkenkratzer. Investitionen in Istanbul Immobilien bringen Ihnen gute Kapitalgewinne und hohe Mieteinnahmen. In der Stadt gibt es einen ständigen Zustrom von Ausländern, Studenten, Touristen und gesicherten türkischen Bürgern aus anderen Regionen. 
Standort des Neubaus
Akarca, Türkei
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Wohnanlage Novyy bolshoy proekt v horoshey lokacii rayona Bashakshehir Stambul
Akarca, Türkei
von € 470,000
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Bauherr: TRANIO

Wir bieten Apartments mit einer Fläche von 138 m2 bis 290 m2.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Die Unterkunft befindet sich in einer ruhigen Gegend.
Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
Kapitulation vor: 2023

Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфрасруктро.

Махмутлар находится в 30 км от международного аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропрта городлина. В эти аэропорты летают как регулярные, так и чартерные рейсы из-за границы, а так же, хороше наж. Вы легко сможете слетать на экскурсию в такие популярные туристические места как МрдинКамуккале. Для комфортного сообщения между аэропортами и Аланией проложена и поддерживается в иденльном сотоя.

Круглый год в Махмутлар приезжают на отдых туристы со всего мира. Здесь можно встретить европейцев, американцев, жителей стран СНГ. Вас легко поймут на любом языке во всех заведениях.

Из Махмутлара можно доехать до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, остановки расположены каждые 300м. Для вызова такси в Махмутларе, достаточно нажать кнопку на ближайшем столбе и машина заберетева в. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать.

Проект жилого комплекса Antares Hill занимает площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока ан 54 квартиры. В этой резиденции доступны планировки квартир 1 + 1 и 2 + 1 дуплекс.

Для жильцов Antares Hill предусмотрена инфраструктура на територии комплекса:

  • Бассейн
  • Фитнес салон
  • Детская площадка
  • ТВ зал
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Хаммам
  • Сауна
  • Охрана
  • Площадка с мангалом для барбекю
  • Охрана
  • Камеры видеонаблюдения
  • Генератор
  • Парковка.

 

Строительство жилого комплекса началось в октябре 2021 г. И закончится в декабре 2022 года.

Квартиры от застройщика будут сдаваться с чистовой отделкой. Кухня и санузлы укомплектованы встроенной мебелью и сантехникой. По всей квартире на полу будет керамическое покрытие и скрытое светодиодное освещение в потолке. В оконной системе предусмотрена звуко- и теплоизоляция. В квартире установлены межкомнатные двери и стальная входная дверь. Проложены коммуникации для кондиционеров, оформлены выводы для ТВ антенны.  Каждая квартира будет оснащена видеодомофоном, а по всей територии жилого комплекса будет функцио.

Жилой комплекс Antares Hill занимает выгодное расположение в Махмутларе: расстояние до ближайшего пляжа все.  Ближайшая больница находится в 2,5 км от комплекса.

Махмутлар очаровыет своим комфортом и сервисом. По городу расположено множество небольших скверов и детские площадок, привнося зеленые островкидыля. Из квартир в жилом комплексе Antares Hills открывается вид на горы и море. При строительстве применен повышенный уровень тепло и звукоизоляции, современные стоительныелитд. Высокие потолки придадут особое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном.

Рядом с резиденцией строятся новые жилые комплексы, таким образом, вы сможете жить в новом квартале. Прямо рядом с комплексом будут открыты новые супермаркеты и объекты городской инфраструктуры.

Все вышеперечисленные факторы позволят вам почувствовать себя на отдыхе, не покидая територию свое.

Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет.

 

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.

 
Wohnanlage Apartamenty pod investicii v razvivayuschemsya rayone Payallar
Akarca, Türkei
Kapitulation vor: 2024
Bauherr: Stay Property
Stay Property bietet neue Apartments in Payallar - Alanya. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 55 bis 110 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 650 Meter. Dank des Plans zur aktiven Entwicklung der zahlreichen freien Gebiete der Region wird es bald eine neue luxuriöse Alanya geben. In den Jahren 2022-2023 begann in Payallar der Bau einer bisher beispiellosen Anzahl von Wohnungen, die sich alle durch eine vollständige Infrastruktur und geräumige Bereiche auszeichnen. Im Allgemeinen ist es ein entwickeltes Gebiet, in dem es eine eigene umfangreiche Infrastruktur gibt, aber der größte Teil der Entwicklung wird durch einfache türkische Häuser dargestellt. Die Bewohner sind im Tourismus tätig, es gibt viele Hotels am Meer. Grund- und weiterführende Schulen, Lyzeum, Krankenhaus, Klinik, Zahnmedizin, Supermärkte, Tankstellen, Geldautomaten, Apotheken arbeiten. Im Nachbardorf Konakly an der Küste befindet sich ein städtischer Waldpark mit Grillmöglichkeiten. In Payallar wird es bald eine neue 4 km lange Promenade mit Erholungsgebieten, Parks, einem Radweg und einem Spielplatz geben. Auf einem 13,4 Hektar großen Grundstück wird ein modernes Krankenhaus gebaut. Das Gebiet liegt 10 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Der Flughafen Antalya liegt 100 km entfernt.
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