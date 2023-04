Wohnanlage ZhK na etape stroitelstva - rayon Beylikdyuzyu Stambul

Über den Komplex

Wir bieten Ihnen Apartments eines Entwicklers im Istanbuler Stadtteil Beilikyu an. Wohnungslayout 2 + 1, 3 + 1, 3 + 2, 4 + 2, 5 + 2, 6 + 2, 7 + 2, Fläche von 84 bis 350 Quadratmetern. Die Wohnung befindet sich im europäischen Teil von Istanbul. Istanbul ist die größte Stadt der Türkei am Ufer des Marmarameers und der Schwarzen, und Europa und Asien sind durch die Bosporusstraße getrennt. Istanbul ist nicht die Hauptstadt, sondern das kulturelle, industrielle und finanzielle Zentrum des Landes, eine der bedeutendsten Städte der Welt. Istanbul ist eine Stadt der Aussichten, eine Wiege der Geschichte, majestätische Moscheen, ein einzigartiges kulturelles Erbe und Tausende von Attraktionen. Wenn Sie also eine Wohnung in Istanbul kaufen, sind Sie immer im Zentrum der Welt. Sekundärwohnungen kaufen, Sie können dies als Investition betrachten, da Quadratmeter in Istanbul nur im Preis wachsen. StayProperty wird beim Erwerb von Immobilien sowohl in den europäischen als auch in den asiatischen Teilen der Stadt helfen. Unsere Manager wählen schnell Optionen für Sie aus, basierend auf Ihren Wünschen und Ihrem Budget.