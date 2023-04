Wohnanlage Novye kvartiry v centre odnogo iz samyh blagoustroennyh rayonov Stambula - Beylikdyuzyu

Mahmutlar, Türkei

Ausgezeichneter Lagekomplex in Mahmutlar, zeitgemäßes Außendesign in Strand- und Geschäftsnähe. Der Komplex befindet sich in Alanya Mahmutar und ist nur wenige Gehminuten von Stränden, Restaurants, Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. Es ist nur 25 km vom Flughafen Alanya entfernt und die Shuttlebusstation des Flughafens befindet sich in der Nähe der Wohnung in Mahmutlar. Diese moderne Wohnung wurde 2015 mit modernem Außendesign und LED-Beleuchtung im Freien auf 6500 m2 Land fertiggestellt. Dieser moderne Komplex in Mahmutlar zum Verkauf besteht aus 2 Blöcken und 135 Wohnungen in verschiedenen Größen. Es ist mit hochwertigen Geräten und moderner Linie und Klimaanlage in jedem Zimmer ausgestattet. Der vom beliebtesten Architekten der Region entworfene Komplex mit großen Fenstern bietet einen herrlichen Blick auf Meer, Stadt und Berge. Erleben Sie Sky-Terrassenrestaurants auf höchstem Niveau, in denen die Bewohner speisen und grillen können und einen atemberaubenden Blick auf die Skyline der Stadt genießen können. Diese Apartments haben alles, was Sie sich im Ferienhaus wünschen. Sie und Ihr Kind werden in den öffentlichen Bereichen definitiv etwas Interessantes finden. Einige der interessanten Unterhaltungen sind Kino, Karaoke Club oder Entspannung in SPA. Abends können Sie im Dachcafé mit herrlichem Blick auf das Meer zu Abend essen, Schloss und Stadt Diese Wohnung ist ideal für ein Ferienhaus in Alanya und kann kurzfristig oder langfristig gemietet werden. Merkmale der Lumos-Luxus-Apartments in einem modernen Gebäude Kinderspielplatz im FreienWaterslidesSpa-Zentrum innerhalb des Komplexes Innen-AußenpoolHamamSaunaMultifunktionale SporteinrichtungenSpielzimmerKinoCaféBarbeque-BereichInternetSatellit TVParkingCaretakerSecurity