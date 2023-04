Wohnanlage Kvartiry na zavershayuschem etape stroitelstva v rayone Avsallar

Kargicak, Türkei

Diese umweltfreundlichen Apartments in Alanya in einzigartiger Lage in Kargıcak sind nur wenige Gehminuten von ausgewählten Strandcafés entfernt. Das Einkaufszentrum ist nur 300 m entfernt und der Flughafen Gaipasa-Alanya ist nur 25 km entfernt. - Einzigartige umweltfreundliche Wohnung in Alanya. - Geringer Energieverbrauch. - Schön am Hang des Berges angesiedelt. Solarenergie-Panels, Smart-Home-Technologie, und nachhaltige Materialien einige der Merkmale der umweltfreundlichen Wohnung in Alanya. Dieser moderne Apartmentkomplex wird jährlich gebührenpflichtig sein, da der Gemeinschaftsbereich elektrıc aus Solarenergiepaneelen hergestellt wird. Sonnenkollektoren werden für Sie mit kostenlosem heißem Wasser hergestellt. Das umweltfreundliche Apartment in Alanya bietet Annehmlichkeiten wie Pool, Bowling, Billard, Tischtennis... Das umweltfreundliche Apartmentprojekt in Alanya ist ein Hotelkonzept für Ferienorte mit reichen Eigenschaften, Daher ist es sehr einfach, kurzfristig oder langfristig zu mieten. Mit 5 Blöcken und 100 luxuriösen, umweltfreundlichen Apartments in Alanya mit Annehmlichkeiten wie einem Kinderspielplatz und einem Grillplatz, um ein glückliches Leben zu genießen. Sauna und DampfbadTürkisches Bad und MassageTischtennis und LufthockeyKinderspielplatzVitamin CafeBasketballplatzFußballfeldPlaystation RaumSicherheitskamerasParkplatzKostenloses WLANIndoor und Außenpool