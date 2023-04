Wohnanlage Perspektivnyy proekt v privlekatelnom rayone Bashakshehir

Mahmutlar, Türkei

- Ein Schlafzimmer spektakuläre Apartments mit Meerblick zum Verkauf im Strandkomplex mit hochwertigem Lebensstil. Diese hochwertige Wohnung an vorderster Front befindet sich in unschlagbarer Lage, beispielsweise nur 150 m vom Glockenturm entfernt, der das Zentrum von Mahmutlar bildet. Diese luxuriösen Smart Homes zum Verkauf in Alanya befinden sich am Meer im Stadtteil Mahmutlar. Um diese herum befinden sich einige Hotels, neu gebaute Apartments und Geschäfte unter den Apartments. Diese Wohnung ist 64 m2 groß und besteht aus 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, einem Wohnzimmer mit offener Küche und einer großen Terrasse. Ein geräumiges, helles Wohnzimmer mit Essbereich und Zugang zu einer großen Terrasse mit einer großen doppelt verglasten Aluminiumschiebetür. Sie haben einen herrlichen Meerblick von Ihrem Wohnzimmer und Ihrer Terrasse. Genießen Sie Ihre Lieblingsgetränke, während Sie den besten Blick auf das Schloss von Alanya, Sea, Beach und Alanya genießen. während Sie in Ihrem Wohnzimmer sitzen, Sie können das schöne Mittelmeer von Ihren großen Fenstern aus beobachten, während Sie Ihren Kaffee trinken. Diese großen Fenster machen die Wohnung hell und geräumig mit viel Tageslicht. Die Unterkunft verfügt über ein Smart-Home-System, mit dem Sie alle Heimgeräte mit Ihren Mobilgeräten steuern können. Merkmale der Strandwohnung in AlanyaSmart Home-SystemKrank- und Wärmeisolierung Gezeichnet durch Luxus-LifestyleIndoor- und AußenpoolWaterslideSpa Center Warum diese Strandimmobilie in Alanya Türkei kaufenUnschlagbare LageSmart Home SystemHöchste Qualität auf dem Markt Voll Möblierte Lage der Alanya Apartments am StrandDiese Lage am Strand ist unschlagbar und einzigartig. Es gibt kein weiteres Anwesen auf dem Markt, das besser ist als dieses. 20 Meter zum Strand, 150 Meter zum Zentrum, soziale Einrichtungen wie Wanderweg, Grill, Strand Fitnessbereich ist in der Nähe, alles was Sie brauchen ist zu Fuß erreichbar.