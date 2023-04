Wohnanlage Investicionnyy zhiloy proekt v populyarnom rayone Fatih - Stambul

Über den Komplex

StayProperty bietet neue Apartments im Istanbuler Stadtteil – Fatih. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 83 bis 239 Quadratmeter. Die größte Stadt der Türkei am Ufer des Marmarameers und des Schwarzen sowie Europas und Asiens ist durch die Bosporusstraße geteilt. Istanbul ist nicht die Hauptstadt, sondern das kulturelle, industrielle und finanzielle Zentrum des Landes, eine der bedeutendsten Städte der Welt. Istanbul ist eine Stadt der Aussichten, eine Wiege der Geschichte, majestätische Moscheen, ein einzigartiges kulturelles Erbe und Tausende von Attraktionen. Wenn Sie also eine neue Wohnung in Istanbul kaufen, sind Sie immer im Zentrum der Welt. Immobilienprojekte werden im modernen Istanbul gebaut, die mit ihrem Umfang und ihrem Komfort überraschen. Hier werden Komplexe mit origineller Architektur gebaut, und Resortkonzepte haben in letzter Zeit an Popularität gewonnen, wenn das Haus über Innen-, Außenpools, Erholungsgebiete und ein Spa verfügt.