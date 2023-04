Wohnanlage Investicionnyy proekt v populyarnom rayone Oba

Karakocali, Türkei

-Diese neuen Apartments in Alanya befinden sich in sehr guter Lage in Oba, in der Nähe aller sozialen Einrichtungen wie Schule, Kinderpark, Wanderbereich, Krankenhäuser, Strand, Banken und Postämter. Diese Immobilie in Alanya empfiehlt dringend diejenigen, die eine neue Investitionsmöglichkeit in Oba, Alanya, suchen. Highlights der neuen Alanya Apartments - In der Nähe aller sozialen Annehmlichkeiten - Neue Apartments mit hoher Qualität - Zahlungsplan bis zu 18 Monaten Neue Alanya Apartments mit reichen komplexen EinrichtungenDieser neue Wohnkomplex verfügt über zwei Blocks und insgesamt 35 Wohnungen, darunter 1 + 1 und 3 + 1 Penthouse. Es gibt 2 Geschäfte unter dem B-Block. Neue Apartments in Alanya schön gelegen in Oba, einem der zentralen Bereiche des Bezirks. Alanya Oba ist bei internationalen und türkischen Investoren sehr beliebt, daher entwickelt sich das Gebiet rasant. Alanya, Oba Bezirk ist für ein friedliches Leben bevorzugt. Weitere Vorteile sind komplex: In Oba, Alanya, werden maximal 4 Stockwerke gebaut. Die Entfernung des Komplexes ist ideal für ein dauerhaftes und Urlaubsleben in der Nähe von allem wie Schlucken, sozialen Bereichen und Krankenhäusern. Der Komplex verfügt über umfangreiche Einrichtungen wie einen Swimmingpool, ein Spielzimmer, Grill, Sauna, Parkplatz, Aquapark, Überwachungskameras, Fitnesscenter, Aufzug und Kinderbecken. Die gemeinsamen Einrichtungen von Apartments, die für Ihr Luxusleben in Betracht gezogen werden. Es gibt zwei Arten von Wohnungen und ein optionales privates Pool1 Schlafzimmer Apartments sind 63 qm groß, es bestand aus einem Wohnzimmer mit einer amerikanischen Küche, einem Schlafzimmer, einem Badezimmer, und eine Terrasse 3 Schlafzimmer Penthäuser sind 160 qm mit einem großen Wohnzimmer, 3 Schlafzimmern auf zwei Etagen und 2 Bädern und den beeindruckenden Maisonette-Penthäusern optional mit privaten Pools. Zahlungsbedingungen 40%, als der Vertrag in 18 Monaten 60% unterzeichnete Ratenzahlung ( 0 Zinsen )