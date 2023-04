Wohnanlage Novye kvartiry raznyh razmerov v Gazipasha

Über den Komplex

Wir machen Sie auf neue Wohnungen in Gazipash - Alanya aufmerksam. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1.Die Fläche der Wohnung beträgt 42 bis 142 m2.Die Entfernung zum Meer beträgt 750 Meter. Beim Kauf von Immobilien in Gazipash erhalten Sie nicht nur Quadratmeter am Meer, sondern auch Ruhe. Gazipasha ist eine gemütliche Kleinstadt mit einem internationalen Flughafen. Wenn wir über Infrastruktur sprechen, ist die Stadt dem Touristen Alanya weniger als unterlegen, es gibt alles Notwendige für das Leben sowie Stille und Ruhe. Nachdem die Wohnungen in Alanya im Preis gestiegen sind, Das Aussehen der Anleger richtete sich speziell an Gazipash. Hier tauchten moderne neue Gebäude auf, deren Infrastruktur ähnlichen Häusern in Alanya in keiner Weise unterlegen ist und gleichzeitig den Preis deutlich gewann. Im Moment kaufen eine neue Wohnung in Gazipash, Sie können noch Zeit haben, um Ihr Budget erheblich zu sparen, und häufig haben Sie vom Entwickler zinslose Raten erhalten.