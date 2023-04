Wohnanlage Proekt v samoy centralnoy tochke rayona Eyyupsultan Stambul

Mahmutlar, Türkei

Dies ist ein helles, komfortables Apartment mit einem Schlafzimmer in Alanya, Mahmutlar, mit sozialen Einrichtungen für Ihren Komfort. Gründe für den Kauf Diese Unterkunft in AlanyaDie Geschäfte betreten nur das Unternehmen. Ganz in der Nähe des Strandes. Modernes und helles Design. Die Unterkunft befindet sich in der Nähe der Restaurants, Cafés und Geschäfte. Zum schönen Sandstrand von Mahmutlar sind es nur 300 Meter und nur einen kurzen Spaziergang vom Stadtzentrum entfernt. Der Komplex heißt Sie mit atemberaubendem Design herzlich willkommen. Betreten Sie die einladende Lobby mit ihrem herrlichen Empfang und dem gepflegten Garten, was die Nachbarwohnungen eifersüchtig macht. Die Einrichtung befindet sich im ersten Stock als Fitnessraum, Sauna, Dampfbad, Ruheraum. Diese schöne Wohnung mit einem Schlafzimmer ist insgesamt 63 m2 groß und verfügt über ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer mit offener Küche. Diese schöne Wohnung befindet sich in hoher Qualität und wird in einem brandneuen, voll möblierten Zustand mit schönem Design präsentiert. Alle Apartments verfügen über eine Klimaanlage und die Klimaanlage ist versteckt, um außen gut auszusehen. Jedes Apartment verfügt über ein geräumiges Wohnzimmer und weitläufige Fenster sorgen für viel Tageslicht. Mit seiner großzügigen Terrasse können Sie in einem schönen Klima ein schönes Abendessen genießen. Es ist ideal für ein paar Ferienwohnungen in Alanya und kann langfristig und kurzfristig gemietet werden. Merkmale eines Stadtapartments mit einem Schlafzimmer in AlanyaSchwimmbad Wasser Rutsch Fitnessraum Whirlpool DampfbadSaunaEntspannungsraumWi-FiSecurity-Kameras