Wohnanlage Exodus Twins Residence

Karakocali, Türkei

Alanya — ist die schönste Gegend von Antalya mit ihrer wunderschönen Natur und den Stränden, gemütlichen Cafés, Bars und dem alten Schloss von Alanya, das eine der wichtigsten Attraktionen darstellt. Die Landschaft ist so gut, dass Sie die Berge vom Meer aus erreichen können, indem Sie nur wenige Kilometer fahren. Alle Strände von Alanya sind in gutem Zustand, mit Sand und einem sauberen transparenten Meer.

Das Wohnprojekt befindet sich in der Gegend von Oba, dem Zentrum von Alanyas Leben, und befindet sich im Stadtzentrum mit einer modernen architektonischen Struktur und luxuriösen Apartmentmodellen.

Folgende Arten von Wohnungen stehen zum Verkauf: 1 + 1 ( 50 m2 ) und 3 + 1 ( 152 m2 ).

Infrastrukturmerkmale: Außenpool, Fitness, Whirlpool, Sauna, Lobby, Cafeteria, offener Parkplatz, Videoüberwachungssystem, Gartenbeleuchtung, Video-Gegensprechanlage.

Standorte: Entfernung zum Meer 1.300 m, zum Einkaufszentrum Metro 950 m.

Baubeginn Juli 2021, Fertigstellungstermin April 2022.