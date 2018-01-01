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Wohnanlage Stroyaschiysya proekt v lesnoy doline rayona Beykoz - Stambul

Akarca, Türkei
von € 1,330,000
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Wohnanlage Stroyaschiysya proekt v lesnoy doline rayona Beykoz - Stambul
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Über den Komplex

Wir bieten Ihnen neue Apartments im Bezirk Istanbul – Beikoz. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 8 + 2.Die Fläche der Wohnung beträgt 135 bis 543 m2.Istanbul ist die größte Stadt der Türkei und liegt gleichzeitig in zwei Teilen der Welt: Europa und Asien. Die Stadt liegt am Ufer des Marmarameers und des Schwarzen Meeres, getrennt durch die Bosporusstraße. Istanbul ist nicht die Hauptstadt der Türkei, sondern das kulturelle, industrielle Finanzzentrum des Landes, eine der bedeutendsten Städte der Welt. Istanbul ist eine Stadt der Perspektiven, der Wiegengeschichte mit majestätischen Moscheen, dem einzigartigen kulturellen Erbe und Tausenden von Sehenswürdigkeiten. Wenn Sie eine Wohnung in Istanbul kaufen, sind Sie daher immer im Zentrum der Welt. Immobilien unterscheiden sich je nach Fläche. Näher am Meer befinden sich niedrige Häuser, Luxusvillen. In Schlafbereichen gibt es viele Hochhäuser, Wolkenkratzer. Investitionen in Istanbul-Immobilien bringen Ihnen eine gute Kapitalerhöhung und hohe Mieteinnahmen, da die Stadt ständig Ausländer, Studenten, Touristen und gesicherte türkische Bürger aus anderen Regionen hat.
Standort des Neubaus
Akarca, Türkei
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Wohnanlage Stroyaschiysya proekt v lesnoy doline rayona Beykoz - Stambul
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Kapitulation vor: 2023

Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфрасруктро.

Махмутлар находится в 30 км от международного аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропрта городлина. В эти аэропорты летают как регулярные, так и чартерные рейсы из-за границы, а так же, хороше наж. Вы легко сможете слетать на экскурсию в такие популярные туристические места как МрдинКамуккале. Для комфортного сообщения между аэропортами и Аланией проложена и поддерживается в иденльном сотоя.

Круглый год в Махмутлар приезжают на отдых туристы со всего мира. Здесь можно встретить европейцев, американцев, жителей стран СНГ. Вас легко поймут на любом языке во всех заведениях.

Из Махмутлара можно доехать до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, остановки расположены каждые 300м. Для вызова такси в Махмутларе, достаточно нажать кнопку на ближайшем столбе и машина заберетева в. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать.

Проект жилого комплекса Antares Hill занимает площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока ан 54 квартиры. В этой резиденции доступны планировки квартир 1 + 1 и 2 + 1 дуплекс.

Для жильцов Antares Hill предусмотрена инфраструктура на територии комплекса:

  • Бассейн
  • Фитнес салон
  • Детская площадка
  • ТВ зал
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Хаммам
  • Сауна
  • Охрана
  • Площадка с мангалом для барбекю
  • Охрана
  • Камеры видеонаблюдения
  • Генератор
  • Парковка.

 

Строительство жилого комплекса началось в октябре 2021 г. И закончится в декабре 2022 года.

Квартиры от застройщика будут сдаваться с чистовой отделкой. Кухня и санузлы укомплектованы встроенной мебелью и сантехникой. По всей квартире на полу будет керамическое покрытие и скрытое светодиодное освещение в потолке. В оконной системе предусмотрена звуко- и теплоизоляция. В квартире установлены межкомнатные двери и стальная входная дверь. Проложены коммуникации для кондиционеров, оформлены выводы для ТВ антенны.  Каждая квартира будет оснащена видеодомофоном, а по всей територии жилого комплекса будет функцио.

Жилой комплекс Antares Hill занимает выгодное расположение в Махмутларе: расстояние до ближайшего пляжа все.  Ближайшая больница находится в 2,5 км от комплекса.

Махмутлар очаровыет своим комфортом и сервисом. По городу расположено множество небольших скверов и детские площадок, привнося зеленые островкидыля. Из квартир в жилом комплексе Antares Hills открывается вид на горы и море. При строительстве применен повышенный уровень тепло и звукоизоляции, современные стоительныелитд. Высокие потолки придадут особое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном.

Рядом с резиденцией строятся новые жилые комплексы, таким образом, вы сможете жить в новом квартале. Прямо рядом с комплексом будут открыты новые супермаркеты и объекты городской инфраструктуры.

Все вышеперечисленные факторы позволят вам почувствовать себя на отдыхе, не покидая територию свое.

Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет.

 

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.

 
Wohnviertel Newly Built One Bedroom Apartment in Alanya, Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
-Wir; Bei Basic Apartment können Sie dieses neu erbaute Apartment mit einem Schlafzimmer in Alanya, Mahmutlar, zum Verkauf anbieten, das in der Nähe von Strand, Schule und Zentrum liegt.   Mahmutlar ist ein neues Entwicklungsgebiet in Alanya, das bei neu errichteten Resorts und Apartments beliebt ist. Mahmutlar hat atemberaubende Sandstrände, viele internationale Restaurants und Pubs.  Diese schöne Entwicklung von Luxusapartments in Alanya zum Verkauf wurde nur 150 Meter vom Strand Mahmutlar entfernt und in fußläufiger Entfernung zum Stadtzentrum von Mahmutlar gebaut.  Diese neu erbaute Wohnung in Alanya verfügt über Einrichtungen wie einen Swimmingpool, eine Sauna und einen Kinderpool. Die Apartments waren sehr hochwertig, eine voll ausgestattete Küche mit Granitoberteil, schön gestaltete Schlafzimmerdecke und Badezimmermöbel. Jedes Apartment verfügt über eine Video-Gegensprechanlage und doppelt verglaste Fenster. Diese schöne Wohnung wird mit Möbeln und Küchengeräten verkauft. Sie verschwenden Ihre Zeit nicht mit dem Kauf von Möbeln und weißem Personal. Zusammenfassend ist dieses neu erbaute Haus mit seiner Lage eine hervorragende Investition für Sie, Qualität und Budget Hohe Lichter des neu gebauten Apartments mit einem Schlafzimmer Schöne LageVoll möbliertNeu mit hoher Qualität gebautMit Budget
Wohnanlage Novyy proekt v Gazipashe po privlekatelnym cenam
Alanya, Türkei
Kapitulation vor: 2024
Bauherr: Stay Property
Stay Property bietet neue Wohnungen in Gazipasha. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1.Die Fläche der Wohnung beträgt 55 bis 130 m2.Entfernung zum Meer 2000 Meter. Gazipasha – eine Stadt in der Südtürkei vor der Küste des Mittelmeers neben Alanya. Das Erscheinen des internationalen Flughafens im Jahr 2011 gab eine neue Entwicklungsrunde sowohl der Stadt als auch des Immobilienmarktes. Gazipasha hat 50 km Sandufer, es gibt den berühmten Selinus Strand 2,5 km lang, schöne felsige Ufer, an denen Sie inmitten von Nadelbäumen schwimmen können. Trotz des langen und breiten Strandes mit sanftem Meereingang, Es gibt nur wenige Hotels in Gazipasha. Die Bevölkerung der Stadt beträgt etwa 50.000 Menschen. Es gibt alles fürs Leben: große Supermärkte, Märkte, Geschäfte, Boutiquen, Kettenrestaurants, Kindergärten und Schulen —. Immobilien in Gazipasha sind für diejenigen geeignet, die in eine türkische Stadt mit dem Meer ziehen möchten, mit der Aussicht, einen Job zu finden, ein Unternehmen zu eröffnen, Kinder zu erziehen. Darüber hinaus ist es eine großartige Investition und eine bequeme Option für einen Ferienort.
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