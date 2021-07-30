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Wohnanlage Novyy proekt s unikalnym raspolozheniem vozle gorodskogo parka

Akarca, Türkei
von € 191,280
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Wohnanlage Novyy proekt s unikalnym raspolozheniem vozle gorodskogo parka
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Über den Komplex

Stay Property offers new apartments in Istanbul – Pendik district. The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 2 + 1, 3 + 1,4 + 1, 5 + 1.The area of the apartment is from 78.84 to 312.46 m2.Istanbul is the largest city in Turkey, which is located simultaneously in two parts of the world: Europe and Asia. The city is located on the shores of the Sea of Marmara and the Black Sea, separated by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital of Turkey, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities around the world. Istanbul is a city of perspectives, a cradle of history with majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of attractions. Therefore, when buying an apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, which surprise with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and recently resort concepts are gaining popularity, where there are indoor and outdoor pools, recreation areas, spa.
Standort des Neubaus
Akarca, Türkei
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Wohnanlage Novyy proekt s unikalnym raspolozheniem vozle gorodskogo parka
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von € 191,280
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Was ist mit dem Kauf einer Wohnung im Stadtzentrum von Alanya? Dieser Komplex liegt nur 1300 m von den besten Stränden von Alanya entfernt. Es gibt drei Kaufmöglichkeiten: 1 + 1 und 2 + 1 Apartments und 3 + 1 Penthäuser. Das Buıiding beginnt am 30. September, 2022 und endet am 30. Dezember 2023.Warum im Bau kaufen? Sie werden eine neue Wohnung zu einem guten Preis besitzen, da ıt zunächst immer billiger ist. Sie können auch 30% im Voraus bezahlen und bis zum Ende des Baudatums in Raten bezahlen. Rund um Ihr Gebäude finden Sie alles, was Sie brauchen, Märkte, Restaurants, Cafés, Geschäfte, Krankenhäuser, Bushaltestellen und Schulen .Wenn Sie diese Apartments kaufen, brauchen Sie kein Auto. Lassen Sie uns über diesen hübschen Boutiqe-Komplex sprechen. Es gibt ein schönes Fitnesscenter für Ihre Gesundheit, einen Spielplatz für Ihre Kinder , Sauna und Whirlpool zum Entspannen und ein offener Parkplatz für Ihre Autos oder Fahrräder * Aufzug * Fitness * Sauna * Whirlpool * Camella * Generator * Chidren Park * Kamerasystem  
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Payallar, Türkei
Kapitulation vor: 2024

Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвет. Изюминкой этого комплекса является близость к морю. Всего 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Яркое солнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво переливающийся на солнце. Каждый день вы сможете любоваться красотами Алании и испытывать максимальный комфот от своего жиль.

 

Жилой комплекс расположен в уютном районе с удобной инфраструктурой. В 6 минутах езды на машине от комплекса располагается торговый центр. Поблизости расположены небольшие магазины. Дойти до моря можно за 10 минут.

 

Площадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составляет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка площадью 750 кв.м. и объекты внутренней инфраструктуры. Проект предлагает 56 квартир. Варианты планировок — 1 + 1 площадью 55 кв.м. и пентхаусы 2 + 1 площадью 110 кв.м. Эти квартиры были спроектированы таким образом, чтобы вы могли наслаждаться каждой минутй своегоа. Пентхаусы – это идеальный выбор для больших семей. Они расположены на верхних этажах, а из окон открывается панорамный вид.

 

Квартиры сдаются с чистовой отделкой по принципу заехал-живи. Квартиры сдаются с готовой кухней, ванными комнатами и освещением. Также будут выводы под кондиционер, что облегчит его установку хозяином. Набор этих опций избавляет покупателя от дополнительных хлопот, все что ему нубжно будет сделать <TAG. Все работы проводятся с использованием материалов премиум-класса.

 

Обслуживание жилого комплекса, именуемое в Турции айдат, будет составлять около 50 €. В обслуживание входит пользование социальной инфраструктурой, вынос мусора, косметические ремонтные. В зависимости от предоставляемых услуг сумма айдата в квартирах Турции может изменяться.

 

Комплекс будет располагать инфраструктурой отельного типа. Инфраструктура проекта была разработана с учетом всех деталей, чтобы жильцы могли в оплной мерен. Здесь будет размещен большой открытый бассейн, где будет так приятно наслаждаться прохладой в летн. Помимо открытого бассейна проект предусматривает закрытый бассейн с панорамным остеклениемдесед. В любое время года вы сможете наслаждаться отельным отдыхом и завораживающей природой Турецкой Ривь. Для уютных завтраков в тени деревьев будут размещены беседки. Вы можете устроить пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, была разработана фитнес-зона, где вы найетеп. И, конечно, для тотального релакса постояльцы смогут воспользоваться сауной и парилкой. Ваша квартира в Алании станет для вас новым домом со всеми удобствами, куда вы будете приезеть сео.

 

Наша компания предлагает полный комплект услуг для клиентов. Купить квартиру в Алании с нами гораздо проще, ведь мы поможем подобрать вам ваше идеальное жилье. Вам не придется ездить из одного конца города в другой, чтобы оформить документы. Мы проконсультируем вас по всем вопросам, а также подберем лучшие условия для вас.

 

Строительство комплекса запланировано на август 2022 года, но уже сейчас вы можете пробреси недви. Специально для наших клиентов предусмотрена беспроцентная рассрочка на выгодных условиях. Первоначальный платеж по рассрочке составляет 50%, а план последующих платежей согласовываетсь инди. К январю 2024 года планируется полное завершение строительства.

 
Wohnanlage Premium
Karakocali, Türkei
von € 220,000
76–235 m² 8 Wohnungen
Kapitulation vor: 2023

In der Gegend von Oba befinden sich 5 modische Blöcke auf einem Grundstück von 10.000 m2 in insgesamt 90 Luxusapartments verschiedener Layouts mit einzigartigem Panoramablick auf die schicken Toros-Berge und das Mittelmeer, die historische Festung der Stadt Alanya, umgeben von Nadelbäumen, Zitrusfrüchten und Avocados von Gärten, wo die sauberste Luft.

Die Apartments verfügen alle über eine separate Küche und werden mit Layouts 2 + 1, 3 + 1 präsentiert. Duplexe 4 + 1 Garten und 5 + 1 Obermaterial.

Die Apartments sind komplett sauber gestaltet und verfügen über eine Küche mit einer Granitplatte, die mit einem Badezimmer, einer Eingangsstahltür, Innentüren und hochwertigen Fenstern ausgestattet ist. Die Wände sind mit ökologischer Farbe bemalt, Es werden hochwertige Fliesen und Laminat auf dem Boden, Schalter und Steckdosen vorhanden sein, Haupt- und Punktbeleuchtung sind installiert.

Komplexe Infrastruktur:

● Großer Außenpool 

● Kinderbecken 

● Beheizter Innenpool

● Fitnessraum

● Sauna

● Dampfraum

● Salzraum

● Schockraum

● Billard und Tischtennis

● Schachspielplatz im Freien

● Open Fitness Area

● Offene und geschlossene Spielplätze

● Loungeraum

● Basketball / Tennis / Volleyballplatz

● Grüner Garten vor Ort

● BBQ Place

● Erholungsseil

● Vitamin Cafe am Pool

● Lobby im TV-Bereich

● Offenes Parken

● Elektrischer Generator

● Sicherheits- und Überwachungskameras 7/24

● Siehe Komplex, Gärtner

 

Baubeginn: 30.07.2021

Bauende: 30.03.2023

 

Die anfängliche Rate von 50%, dieses Projekt hat eine zinslose Ratenzahlung vor Abschluss des Baus

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