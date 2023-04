Wohnanlage Prime Botanic Residence

Über den Komplex

Ein kleiner neuer Komplex in Mahmutlar in der Nähe des Stadtzentrums. Das neue Projekt - Prime Botanic Residence - ist ein kleines Boutique-Projekt für 32 Apartments mit eingezäuntem Bereich und Infrastruktur für die Bewohner, hat eine günstige Lage im zentralen Teil von Mahmutlar. Der Komplex liegt 700 m vom Zentrum des Bezirks und dem Platz des Samstagsmarktes und nur 20 m von der Schule entfernt. Die Entfernung zum Meer beträgt 1100 m entlang des zentralen Boulevards von Menderes. In der Nähe werden viele neue Komplexe gebaut, die Straße in Richtung Berge erweitert sich. Vielversprechende Lage, aktiv aufgebaut Teil von Mahmutlar. Jetzt ist die Gebäudedichte klein, viel Grün, Gärten. Das Projekt präsentiert Wohnungen verschiedener Layouts: 1 + 1 und Penthäuser 2 + 1 mit einer Fläche von 49,5 bis 103,2 m2.Soziale Infrastruktur auf dem Gebiet des Hauses: Außenpool, Türkisches Bad, Sauna, Ruheraum, Fitnessraum, Spielzimmer, WLAN vor Ort, Satellitensystem, CCTV-Kameras. Der Ratenzahlungsplan wird bis zum Ende des Baus mit der ersten Rate von 40% bereitgestellt%. Die Bauarbeiten werden im Juni 2024 abgeschlossen sein. Immobilien im Mahmutlar-Boutique-Format mit allen sozialen Zonen, jedoch mit einer kleinen Anzahl von Wohnungen.