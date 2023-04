Wohnanlage Prime Stone Residence

Über den Komplex

Prime Stone - ein neues Projekt in Gazipash mit einer ausgezeichneten Lage Wohnkomplex in der Gegend von Pazarcı, 150 m von der Hauptstraße entfernt, die zum Stadtzentrum und zum Strand von Selinus führt. Die Entfernung zum Meer und zum Stadtzentrum beträgt 1,4 km. Es gibt viele Geschäfte, Restaurants und Cafés in höchster Verfügbarkeit. Auch nicht weit vom Flussdamm entfernt, kürzlich von der Gemeinde ausgestattet und mit Obstbäumen bepflanzt. Die Infrastruktur des Komplexes umfasst: einen Außenpool, ein Türkisches Bad, eine Sauna, ein Fitnesscenter, WLAN auf dem Territorium, ein Satellitensystem und Videoüberwachungskameras rund um die Uhr.Das Projekt präsentiert die Layout-Apartments 1 + 1 und 2 + 1.Der Strand in Gazipasha ist geprägt von einer breiten Küste und dem Fehlen einer belebten Autobahn D-400 entlang des Meeres. Es gibt nur wenige Hotels in Gazipasha, es gibt keinen großen Touristenstrom, während es viele schöne Orte zur Erholung gibt. — Buchten in den Felsen, ein einzigartiger Strand mit Steinpools. Obst und Gemüse werden in Gazipasha angebaut, es gibt eine saubere Ökologie und es gibt keine schädlichen Produktionsunternehmen.