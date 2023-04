Wohnanlage Prime Garden Residence

Marmararegion, Türkei

Die Wohnanlage besteht aus 2 hohen Gebäuden und 270 Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern. Neben den Wohnungen verfügt das Projekt über 335 Parkplätze, einen Swimmingpool, ein ausgestattetes Fitnessstudio, eine Sauna und 4 Geschäfte.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Das Hotel liegt in der Gegend, in der die wichtigsten Stadtplanungsstudien in Istanbul durchgeführt werden.

Entworfen in vorteilhafter Lage in Kartal - an der Autobahn E5 - E6, in der Nähe der U-Bahnstation und der Autobahnen. In der Nähe des Flughafens Sabiha Gökçen

Kartal ist aufgrund der Entwicklungsprojekte, die in den letzten 8 Jahren durchgeführt wurden, zu einem lukrativen Gebiet in Istanbul geworden. Aus diesem Grund ist es zu einem Ort geworden, der dank der ständig steigenden Preise von Quadratmetern eine hohe Kapitalrendite bietet.