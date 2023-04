Wohnanlage Exodus Panorama Residence Istanbul

Tirilar Mahallesi, Türkei

Dieser Ferienort liegt im Süden des Landes, im westlichen Teil des Mittelmeers, an den Ufern des anatolischen Golfs. Dies ist eine fabelhafte Blume, die am Fuße des schönsten Stiergebirges blühte. Das Gebirgszug erstreckte sich entlang der Südküste des Mittelmeers und umgab den anatolischen Golf von allen Seiten. Im Herzen der Stadt Alanya stellte der Eigentümer ein luxuriöses, zweistöckiges, möbliertes Apartment 4 + 1 zum Verkauf. Eine Wohnung mit vier Schlafzimmern, einer großen Fläche - 250 m ² befindet sich im 5. Stock des Komplexes mit einer kleinen, aber durchaus in der Lage, eine komfortable Wohn- oder Erholungsinfrastruktur bereitzustellen. Die Wohnung steht zum Verkauf mit einer guten Reparatur, modernen Möbeln und Haushaltsgeräten, wie auf dem Foto gezeigt. Wenn Sie in dieser luxuriösen Maisonette-Wohnung wohnen, können Sie ein ruhiges und komfortables Leben genießen, insbesondere im Zentrum der Kurstadt. Alle städtischen und sozialen Werte stehen zu Ihren Diensten. Hier konzentrieren sich die wichtigsten historischen Stätten und Unterhaltungsmöglichkeiten, viele Geschäfte und Souvenirläden, Apotheken und medizinische Einrichtungen, Schulen und Kindergärten, Banken und Geldautomaten. Für Feinschmecker gibt es eine große Auswahl an Cafés, Bars und Partys für jeden Geschmack. Ausgezeichneter Transportaustausch für Sie, mit Gefangennahme, Reichweite in andere Gebiete. Der berühmte Cleopatra Beach liegt nur 1000 m vom Komplex entfernt. Die Wohnung ist perfekt für einen dauerhaften Aufenthalt, Urlaub oder zu vermieten.