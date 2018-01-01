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Wohnanlage Novye apartamenty na prodazhu v aziatskoy chasti Stambula

Akarca, Türkei
von € 466,000
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Wohnanlage Novye apartamenty na prodazhu v aziatskoy chasti Stambula
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Über den Komplex

Stay Property bietet neue Apartments im Istanbuler Stadtteil – Kartal. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1.Die Fläche der Wohnung beträgt 78 bis 213 m2.Istanbul ist die größte Stadt der Türkei und liegt gleichzeitig in zwei Teilen der Welt: Europa und Asien. Die Stadt liegt am Ufer des Marmarameers und des Schwarzen Meeres, getrennt durch die Bosporusstraße. Istanbul ist nicht die Hauptstadt der Türkei, sondern das kulturelle, industrielle und finanzielle Zentrum des Landes, eine der bedeutendsten Städte der Welt. Istanbul ist eine Stadt der Perspektiven, der Wiegengeschichte mit majestätischen Moscheen, dem einzigartigen kulturellen Erbe und Tausenden von Attraktionen. Wenn Sie also eine Wohnung in Istanbul kaufen, sind Sie immer im Zentrum der Welt. Im modernen Istanbul werden Immobilienprojekte gebaut, die Sie mit ihrem Umfang und ihrem Komfort überraschen. Hier werden Komplexe mit origineller Architektur gebaut, und in letzter Zeit werden Resortkonzepte immer beliebter, in denen Innen- und Außenpools, Erholungsgebiete und Spa vorhanden sind.
Standort des Neubaus
Akarca, Türkei
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Wohnanlage Novye apartamenty na prodazhu v aziatskoy chasti Stambula
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Kapitulation vor: 2023

Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфрасруктро.

Махмутлар находится в 30 км от международного аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропрта городлина. В эти аэропорты летают как регулярные, так и чартерные рейсы из-за границы, а так же, хороше наж. Вы легко сможете слетать на экскурсию в такие популярные туристические места как МрдинКамуккале. Для комфортного сообщения между аэропортами и Аланией проложена и поддерживается в иденльном сотоя.

Круглый год в Махмутлар приезжают на отдых туристы со всего мира. Здесь можно встретить европейцев, американцев, жителей стран СНГ. Вас легко поймут на любом языке во всех заведениях.

Из Махмутлара можно доехать до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, остановки расположены каждые 300м. Для вызова такси в Махмутларе, достаточно нажать кнопку на ближайшем столбе и машина заберетева в. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать.

Проект жилого комплекса Antares Hill занимает площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока ан 54 квартиры. В этой резиденции доступны планировки квартир 1 + 1 и 2 + 1 дуплекс.

Для жильцов Antares Hill предусмотрена инфраструктура на територии комплекса:

  • Бассейн
  • Фитнес салон
  • Детская площадка
  • ТВ зал
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Хаммам
  • Сауна
  • Охрана
  • Площадка с мангалом для барбекю
  • Охрана
  • Камеры видеонаблюдения
  • Генератор
  • Парковка.

 

Строительство жилого комплекса началось в октябре 2021 г. И закончится в декабре 2022 года.

Квартиры от застройщика будут сдаваться с чистовой отделкой. Кухня и санузлы укомплектованы встроенной мебелью и сантехникой. По всей квартире на полу будет керамическое покрытие и скрытое светодиодное освещение в потолке. В оконной системе предусмотрена звуко- и теплоизоляция. В квартире установлены межкомнатные двери и стальная входная дверь. Проложены коммуникации для кондиционеров, оформлены выводы для ТВ антенны.  Каждая квартира будет оснащена видеодомофоном, а по всей територии жилого комплекса будет функцио.

Жилой комплекс Antares Hill занимает выгодное расположение в Махмутларе: расстояние до ближайшего пляжа все.  Ближайшая больница находится в 2,5 км от комплекса.

Махмутлар очаровыет своим комфортом и сервисом. По городу расположено множество небольших скверов и детские площадок, привнося зеленые островкидыля. Из квартир в жилом комплексе Antares Hills открывается вид на горы и море. При строительстве применен повышенный уровень тепло и звукоизоляции, современные стоительныелитд. Высокие потолки придадут особое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном.

Рядом с резиденцией строятся новые жилые комплексы, таким образом, вы сможете жить в новом квартале. Прямо рядом с комплексом будут открыты новые супермаркеты и объекты городской инфраструктуры.

Все вышеперечисленные факторы позволят вам почувствовать себя на отдыхе, не покидая територию свое.

Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет.

 

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.

 
Wohnviertel Nordic Life Residence
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-Nordic Life Residence ist eine Neuentwicklung von Alanya, die aus einem, zwei und drei Schlafzimmern in 3 modernen Hochtürmblöcken mit modernen Oberflächen besteht. Die Nordic Life Residence befindet sich im Stadtteil Tosmur in Alanya und bietet hervorragende soziale Annehmlichkeiten in der Nähe von Schule, Strand, Apotheke, Friseur und Spa. Nordic Life Apartments Lage in AlanyaNordic Life Apartments in Tosmur, Alanya und nur 220 m vom Sandstrand entfernt.  Der Stadtteil Tosmur in Alanya ist das neue Entwicklungsgebiet von Alanya, in dem sich Hotels, neue Residenzen und ein Strand rühmen. Diese Entwicklung liegt ganz in der Nähe des Flusses Dim, der einfache Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, in der Nähe aller Geschäfte und sozialen Einrichtungen. Warum in Alanya Nordic Residence-Modern und Luxusapartments investieren? - Hohe Kapitalrendite ( ROI ) Potenzial. -Nah an sozialen Einrichtungen
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Kapitulation vor: 2023
Bauherr: Stay Property
We offer you new apartments in Istanbul – the Buyukchekhedzhe district. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. The area of the apartment is from 66 to 531 m2. Istanbul is the largest city in Turkey, which is located simultaneously in two parts of the world: Europe and Asia. The city is located on the shores of the Sea of Marmara and the Black Sea, separated by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital of Turkey, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities around the world. Istanbul is a city of perspectives, a cradle of history with majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of attractions. Therefore, when buying an apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate is characterized by a floor depending on the areas. Near the sea are low houses, luxury villas. In sleeping areas there is a lot of high-rise construction, skyscrapers. Investing in Istanbul real estate will bring you good capital gains and high rental income, as the city has a constant flow of foreigners, students, tourists, secured Turkish citizens from other regions. 
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