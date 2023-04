Wohnanlage Residential complex near parks, shopping centres and metrobus station, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey

Kargicak, Türkei

Kargicak ist eine Region von Alanya an der Mittelmeerküste. Es befindet sich in der Nähe des Stadtteils Mahmutlar, etwa 3 km vom Zentrum entfernt. Die Entfernung zum Zentrum von Alanya beträgt nur 14 km. Der nächstgelegene Flughafen Gazipasa befindet sich im Osten, 25 km von Kirgicak nach Antalya - 140 km. Das Projekt besteht aus zwei Blöcken mit entwickelter Infrastruktur, separatem und Innenpool, Ruhebereich mit Sonnenliegen, Fitnessraum, Sauna, römischer Dampfunterkonstruktion und Billard. Die Gesamtfläche beträgt 1.743 m2, die Entfernung zum Meer beträgt nur 200 Meter, was dieses Projekt zu einer attraktiven Investition und einem komfortablen Leben macht. Der Komplex besteht aus 2 Blöcken mit 5 Etagen. Jeder Block verfügt über 16 Wohnungen mit einer Anordnung von 1 + 1, 54-57 m2, 3 Maisonetten 2 + 1 123 m2, sowie 1 Duplex 3 + 1 145 m2. Lobby Offener Pool Kinderaußenpool Beheizter Innenpool Entspannungsbereich mit Sonnenliegen Sauna Dampfbad Fitness Pilates-Raum Baubeginn 30.04.2022 Bauabschluss 31.12.2023