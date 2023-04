Wohnanlage NSM Real Estate Construction

Mahmutlar, Türkei

von € 140,000

57–177 m² 3 Wohnungen

Kapitulation vor: 2021

Stellen Sie sich ein Haus vor, das sich dank Investitionen ständig weiterentwickelt und täglich im Preis wächst. Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren neuen Balkanturm in Wohnkomplex zu präsentieren, der sich im wichtigsten Teil unserer Stadt in der Region Mahmutlar befindet. Der Komplex befindet sich in der Nähe des Meeres und ist von neuen Gebäuden und Geschäften umgeben. Die Qualität des Baus unserer Einrichtungen ist proportional zu mehr als 35 Jahren Erfahrung unseres Unternehmens.

Das Balkanturmprojekt, Das nach den Standards von 5 - und dem Star-Hotel - errichtete Hotel wird mit Sorgfalt zum Leben erweckt und steht für Sie und Ihre Familie vor einem komfortablen und friedlichen Leben.





Komplexe Infrastruktur: