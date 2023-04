Wohnung im Neubau Investicionnyy proekt v Mersine Erdemli

PREISE DER SCHUHE!!! NEUES PROJEKT

START: 30.04.2023

1 + 1 Von 48000 Euro - 62m2

2 + 1 von 75000 Euro – 89 m2

2 Blöcke mit 14 Etagen

• Offener Parkplatz

• Pool

• Kinderspielplatz

• Gespräche

• Türkische Bäder

• Grillen

Das Hotel liegt in Kocahasanlıdadır, WESTERN ERDEMLI

Auf jeder Etage in Block A befinden sich 7 Apartments, in Block B befinden sich 14 Apartments.

Enddatum: 30.04.2025

Anfänglicher Beitrag von 50%, Ratenzahlung für 18 Monate ist möglich.

Willst du mehr Informationen, schreibe!