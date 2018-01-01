  1. Realting.com
  2. Neue Gebäude
  3. Türkei
  4. Wohnanlage Apartment in a residential complex in Kestel

Wohnanlage Apartment in a residential complex in Kestel

Karakocali, Türkei
von € 176,000
Teilen mit:
QR
Wohnanlage Apartment in a residential complex in Kestel
1 / 9
Beschreibung Beschreibung
Optionen Optionen
Wohnungen Wohnungen
Adresse Adresse
Medien Medien
Nachrichten Nachrichten

Über den Komplex

Квартира в жилом комплексе в Кестеле

Кестель – самый европеизированный район Алании. Он находится в 8 км за восток от центра Алании и состоит из 5-этажных жилых комплексов сиобствены. Большая часть жилой части Кесетеля находится в 700 м зоне от берега Средиземного моря, поэтому дйт.

На територии Кестеля находится университет города Аланья, русскоязычная школа Класика М, частные.  С каждым годом в Кестеле открываются новые супермаркеты, кофейни, аптеки. Жить в Кестеле становится более разнообразной и увлекательной.

Набережная Кестеля оборудована велосипедными и прогулочными дорожками, тренажерами, азбиты парки. В парках есть беседки, куда можно выйти на пикник с друзьями и родственниками.

Квартира в Кестель будет прекрасным выбором, если вы планируете отдыхать в Турции или расматепривает. Некоторые жители Кестеля проводят несколько месяцев году в своей квартире, остальное время сдаюте.  В Кестеле проживает много жителей северной Европы. Кестель больше походит на уютный европейский городок, чем на турецкий город.

Жилой комплекс состоит из одного пятиэтажного здания с территорией 1338 кв.м. на растояние 750мрт. Всего в доме будет 20 апартаментов планировкой 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1 дуплекс, 3 + 1 дуплекс. Есть квартиры с выходом в сад и пентхаусы.  В пешей доступности от дома протекает река Дымчай.

Владельцы апартаментов будут доступны:

  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Сауна
  • Спорт салон
  • Крытая парковка

На территории комплекса будет беспроводной интернет. По периметру территории установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения. В комплексе постоянно будет проживать капыджи и ухаживать за територией.

Во всех квартирах будет выполнена чистовая отделка. Кухня-салон американского типа с выходом на балкон или террасу. В кухне и ванных комнатах установлена сантехника и встроенная мебель с гранитной столешницей. В ванной будет установлен проточный водонагреватель. В квартире будет выполнен монтаж межкомнатных и входных дверей. На полу будет керамогранитная плитка.

Проект будет готов к заселению в октябре 2023 года, для проживания и сдачи в аренду нужно бедет тол. Постродажный сервис Alanya Investment поможет укомплектовать вам квартиру в режиме онлайн и офлайн.

Напишите нам, что бы менеджеры Alanya Investment предоставили вам полную информацию по этим и другим проектам.

 

Standort des Neubaus
Karakocali, Türkei
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Spacious apartment on the first line in Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
Wohnviertel High-quality One Bedroom Apartment in Alanya Mahmutlar
Mahmutlar, Türkei
Wohnanlage Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Türkei
Wohnanlage Novyy proekt zhilogo kompleksa v rayone Oba
Karakocali, Türkei
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
Marmararegion, Türkei
Sie sehen gerade
Wohnanlage Apartment in a residential complex in Kestel
Karakocali, Türkei
von € 176,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen.
Andere Komplexe
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Marmararegion, Türkei
Warum dieses Eigentum 谷؟ Wohnungen zum Verkauf in Istanbul Kucukcekmece neben den Schnelltransportstationen. Es ist nur wenige Schritte von den prominenten Bildungs- und Gesundheitszentren in der Region entfernt. Es ist eine vielversprechende Chance in einem der bedeutendsten Investitionsgebiete der Stadt der beiden Kontinente. Es verfügt über geräumige Wohnräume mit horizontaler Architektur, die zum Lebensstil der Familie passt. Es verfügt über geräumige grüne Gärten und integrierte soziale Einrichtungen, die den Luxus von Unterkünften bieten.
Wohnanlage Stilnyy novyy proekt v rayone Kargydzhak - Alaniya
Akarca, Türkei
Kapitulation vor: 2024
Bauherr: Stay Property
Neue Wohnungen zum Verkauf in Kargyjak werden zum Verkauf angeboten. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage präsentiert: 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 54 bis 134 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 2000 Meter. Wenn Sie neue Wohnungen zwischen Nadelwäldern benötigen, befinden Sie sich in Kargyjak: einer der grünsten und malerischsten Gegenden von Alanya, 13 km vom Zentrum entfernt. Kargicak erstreckt sich über 4 km entlang des Meeres und 4 km in Richtung Berge. In Kargicak, hauptsächlich neuen Immobilien, ist die Gegend jung und elitär. Viele Wohnkomplexe an der ersten Meereslinie mit direktem Meerblick. Gleichzeitig ist natürlich zu berücksichtigen, dass neue Gebäude in Kargicak eine hervorragende Investition sind. Bezirksinfrastruktur: Migros, A101-Supermärkte, andere Geschäfte, Tankstellen, Apotheke, Geldautomaten, Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel, Schulen, ein Park mit Grillplätzen an der Promenade, Camping und Perle-Restaurant, türkisches Fast Food mit Lieferung. Freitags findet ein Bauernbasar und dienstags ein Basar 1 km vom Platz — im benachbarten Mahmutlar statt. Es gibt Transport entlang der Promenade, es gibt Taxiservice und Mietwagen.
Wohnanlage Apartamenty v novom komplekse v rayone Oba Alaniya
Karakocali, Türkei
Kapitulation vor: 2024
Bauherr: Stay Property
Neue Wohnungen zum Verkauf in Oba - Alanya. Das Haus hat Wohnungslayouts: 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1. Fläche von 48 bis 150 Quadratmetern. Die Entfernung zum Meer beträgt 1800 Meter. Der Oba-Damm über der berühmten Atatürk Avenue ist für Radfahren, Reisen, Outdoor-Sport, Strandsport und Spaziergänge am Meer ausgestattet. Vom Zentrum von Alanya aus ist die Region Oba durch die natürliche Grenze – des Flusses Oba Tea mit karbonisierten und verstreuten grünen Ufern getrennt. Was ist in der Gegend von Oba: Alanyum Einkaufszentrum, Neva Outlet, Kipa, U-Bahn, Türkisches Bim, A101, Şok, Migros usw., Koçtaş Baumarkt, Vatan Technologiegeschäft, Boutiquen und Firmengeschäfte führender Marken. Hier ist das größte staatliche Krankenhaus in Alanya. Die Strände in Oba sind Sand und Kieselsteine mit Infrastruktur für Erholung und Sport. Lower Beide am Meer sind aktiver, touristischer, es gibt viele Hotels und etwas weniger neue Projekte, denn dann in Upper Both können Sie jederzeit Wohnungen in neuen Häusern kaufen.
Realting.com
Gehen