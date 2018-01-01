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Wohnanlage Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Demirtas, Türkei
von € 109,000
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Wohnanlage Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
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Über den Komplex

Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Демирташ – район в 25 км на восток от Алании. Равнинная местность между Средиземным морем и Торосскими горами.

В Демирташе нет толпы иностранных туристов, но много туристов из Стамбула, Анкары, Германии. В Демирташ приезжают те, кто хочет провести свой отдых с семьей и друзьями, максимально насладитя.

Пляжи Демирташа отличаются широкими прибрежными зонами, песчаными пляжами и пологим входом в море.  Краснокнижные черепахи карета-карета выбирают Демирташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прибрежной линии строго контролируют государственные органы. Пляжи облагорожены, оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодеваний и душевыми. В следующем году запланировано открытие еще 2 частных пляжей в Демирташе.

Демирташ хорошо обустроен для постоянного проживания. Здесь есть банкоматы, отделение почты, школы и детские садики, супермаркеты, детские и спортивные. Раз в неделю, в центре района, проходит еженедельный фермерский рынок, где можно купить свежие фрук. Так же, можно заказать доставку продуктов из ближайшего супермаркета.

В Демирташе есть рестораны домашней кухни с доставкой на дом, а на набережной можно посидеть врет.

В Демирташе строятся новые жилые комплексы с коммерческими помещениями и большими териториями. На площади 2500 кв.м. расположено 62 квартиры в одном жилом блоке. Большая территория с бассейном и развлечениями находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Удаленность от моря составляет 2500 м, для удобства жильцов будет запущен трансфер до пляжа.

В жилом комплексе представлены квартиры планировкой:

  • 1 + 1 площадью 43 – 52 кв.м.
  • 2 + 1 площадью 66 – 67 кв.м.
  • 2 + 1 дуплекс площадью 97 – 102 кв.м.
  • 4 + 1 дуплекс площадью 176 кв.м.

Для владельцев квартиры предусмотрена инфраструктура:

  • Трансфер на пляж
  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Турецкий хамам
  • Сауна
  • Фитнес-зал
  • Бильярд
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Зона отдыха
  • Мини – гольф
  • Площадка для йоги
  • Зона барбекю с беседкой и мангалом
  • Душевые кабины и раздевалки
  • Кинозал
  • Лобби

Во всех квартирах в Демирташе выполнена чистовая отделка, установлена встроенная кухня с гранитй. Все места для бытовой техники оборудованы необходимыми розетками и водоподводом, где это необходим.

Приобрести квартиру можно в рассрочку с отсрочкой платежа до сентября 2023 года.

Standort des Neubaus
Demirtas, Türkei
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Wohnanlage Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Demirtas, Türkei
von € 109,000
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Beide — die bequemste Gegend von Alanya für öffentliche Verkehrsmittel. Beide — sind ein äußerst modernes Wohngebiet im Osten von Alanya, in dem touristisches und lokales Leben verschmelzen. Aufgrund der Intensität des Touristenlebens in den Sommermonaten werden etwas mehr Menschen hierher. Es liegt in der Nähe des Meeres und anderer Hauptgebiete von Alanya.
Wohnanlage TECE PANAROMA
Mersin, Türkei
Kapitulation vor: 2023
Bauherr: ILKEM YAPI

LCD: TECE PANAROMA ist ein einzigartiger Komplex mit Parkhaus, Hamam, SPA-Zone und Fitnessraum.
Adresse: Türkei,. Mersin, pn. Teja.

Baubeginn: Juni 2021.
Bauende: Juni 2023.

Kosten:
2 + 1 110 sq.m ab 66.000 €
3 + 1 130 sq.m ab 76.000 €

Sonderangebot: Anzahlung von 30% und Ratenzahlung zu gleichen Teilen monatlich bis zum Fertigstellungstermin;
Vom Entwickler: Parkett, saubere Dekoration, Fliesen in Küche und Bad, Küchenset und Bar, Kleiderschrank, Sanitär und Dusche.

Projektmerkmale: Wasserpark, SPA mit Sauna, türkisches Hamam, Außenpool, Fitnessraum im Innenbereich, Tiefgarage, Basketballplatz, Spielplatz, Pavillon-Pavillon und Entspannung, Kinder- und Erwachsenenpools, elektrischer Generator, Hausvergasung, Fitnessraum, frische Luft, Videoüberwachung 2.


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Alexander

Wohnanlage Novye apartamenty v proekte biznes-klassa - rayon Avsallar Alaniya
Avsallar, Türkei
Kapitulation vor: 2023
Bauherr: Stay Property
Stay Property offers new Avsallare apartments. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of the apartment is from 46 to 150 square meters. Distance to the sea 750 meters. An ideal combination of beaches and forests: the Avsallar region is located right on the Mediterranean coast, surrounded by dense, coniferous forests. Famous for its sandy beaches and coniferous forests, Avsallar rightfully deserves the title of the greenest suburb of Alanya. Infrastructure Avsallar: The area is located 20 km from the center of Alanya from the side of Cleopatra Beach, and 95 km from Antalya Airport. Public transport runs along the sea. Of the infrastructure in Avsallar, basic is everything you need, including a farm bazaar, network supermarkets, currency exchanges, ATMs, and various services. It is easy to find a good selection of restaurants, bakeries, Turkish cafes. The area is actively growing and new apartments in Avsallar are easy to find, while there are houses with both chic and modest infrastructure.
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