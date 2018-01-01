Wohnanlage Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Über den Komplex
Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Демирташ – район в 25 км на восток от Алании. Равнинная местность между Средиземным морем и Торосскими горами.
В Демирташе нет толпы иностранных туристов, но много туристов из Стамбула, Анкары, Германии. В Демирташ приезжают те, кто хочет провести свой отдых с семьей и друзьями, максимально насладитя.
Пляжи Демирташа отличаются широкими прибрежными зонами, песчаными пляжами и пологим входом в море. Краснокнижные черепахи карета-карета выбирают Демирташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прибрежной линии строго контролируют государственные органы. Пляжи облагорожены, оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодеваний и душевыми. В следующем году запланировано открытие еще 2 частных пляжей в Демирташе.
Демирташ хорошо обустроен для постоянного проживания. Здесь есть банкоматы, отделение почты, школы и детские садики, супермаркеты, детские и спортивные. Раз в неделю, в центре района, проходит еженедельный фермерский рынок, где можно купить свежие фрук. Так же, можно заказать доставку продуктов из ближайшего супермаркета.
В Демирташе есть рестораны домашней кухни с доставкой на дом, а на набережной можно посидеть врет.
В Демирташе строятся новые жилые комплексы с коммерческими помещениями и большими териториями. На площади 2500 кв.м. расположено 62 квартиры в одном жилом блоке. Большая территория с бассейном и развлечениями находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Удаленность от моря составляет 2500 м, для удобства жильцов будет запущен трансфер до пляжа.
В жилом комплексе представлены квартиры планировкой:
- 1 + 1 площадью 43 – 52 кв.м.
- 2 + 1 площадью 66 – 67 кв.м.
- 2 + 1 дуплекс площадью 97 – 102 кв.м.
- 4 + 1 дуплекс площадью 176 кв.м.
Для владельцев квартиры предусмотрена инфраструктура:
- Трансфер на пляж
- Бассейн
- Детский бассейн
- Крытый бассейн с подогревом
- Турецкий хамам
- Сауна
- Фитнес-зал
- Бильярд
- Детская игровая комната
- Детская площадка
- Зона отдыха
- Мини – гольф
- Площадка для йоги
- Зона барбекю с беседкой и мангалом
- Душевые кабины и раздевалки
- Кинозал
- Лобби
Во всех квартирах в Демирташе выполнена чистовая отделка, установлена встроенная кухня с гранитй. Все места для бытовой техники оборудованы необходимыми розетками и водоподводом, где это необходим.
Приобрести квартиру можно в рассрочку с отсрочкой платежа до сентября 2023 года.