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Wohnanlage Квартира возле моря в Алании

Karakocali, Türkei
von € 248,500
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Wohnanlage Квартира возле моря в Алании
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Über den Komplex

Квартира в Алании от застройщика

Район Тосмур находится в 5 км от центра Алании и Аланийского порта. Это значит, что всего несколько километров пешей прогулки по живописной набережной отделяета.

Тосмур – район, который выбирают жители евройпеских стран для круглогодичного отдыха. Теплая зима в Алании привлекает европейцев провести пару месяцев у теплого моря. Имея свою квартиру в Алании, вы всегда сможете приехать сами или сдать в аренду.

В районе Тосмур новые проекты появляются пару раз в году, поэтому у вас есть редкий шанс купить ква.

Жилой комплекс занимает площадь 6678 кв.м., состоит из 3 жилых зданий, которые расположены нети. Расстояние до моря всего 250 м, а по дороге к морю у вас будут разнообразные магазины, супермаркеты. Квартира в рассрочку на 24 месяца с первоначальным взносом от 30%.

На территории комплекса доступна инфраструктура:

  • Открытый бассейн с аквапарком;
  • Детский бассейн;
  • Крытый бассейн с подогревом и джакузи;
  • Тренажерный зал;
  • СПА – комплекс: Турецкий хамам; Сауна; Римская парная; Массажные комнаты;
  • Лобби и лаунж-зона;
  • Бильярдная и настольный теннис;
  • PlayStation-Raum;
  • Кинозал;
  • Библиотека;
  • Детская площадка;
  • Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами;
  • Теннисный корт;
  • Открытая и крытая парковка;
  • Кладовые;
  • Спутниковая антенна;
  • Генератор электричества.

Квартира с ремонтом от застройщика. Стены окрашены моющейся краской, установлена входная и межкомнатные двери, встроеная кухоненя мебе. В базовой комплектации есть система « умный дом », подогрев полов в санузле. Есть подводка для установки отопления.

Квартира в таком комплексе станет прекрасной инвестицией в будущее или идеальным местом отдыха дия. Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать лучший вариант, согласуют скидки и ндивидуальные слов. Вам останется только наслаждаться своим новым домом

 

Standort des Neubaus
Karakocali, Türkei
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Kapitulation vor: 2023

In der Gegend von Oba befinden sich 5 modische Blöcke auf einem Grundstück von 10.000 m2 in insgesamt 90 Luxusapartments verschiedener Layouts mit einzigartigem Panoramablick auf die schicken Toros-Berge und das Mittelmeer, die historische Festung der Stadt Alanya, umgeben von Nadelbäumen, Zitrusfrüchten und Avocados von Gärten, wo die sauberste Luft.

Die Apartments verfügen alle über eine separate Küche und werden mit Layouts 2 + 1, 3 + 1 präsentiert. Duplexe 4 + 1 Garten und 5 + 1 Obermaterial.

Die Apartments sind komplett sauber gestaltet und verfügen über eine Küche mit einer Granitplatte, die mit einem Badezimmer, einer Eingangsstahltür, Innentüren und hochwertigen Fenstern ausgestattet ist. Die Wände sind mit ökologischer Farbe bemalt, Es werden hochwertige Fliesen und Laminat auf dem Boden, Schalter und Steckdosen vorhanden sein, Haupt- und Punktbeleuchtung sind installiert.

Komplexe Infrastruktur:

● Großer Außenpool 

● Kinderbecken 

● Beheizter Innenpool

● Fitnessraum

● Sauna

● Dampfraum

● Salzraum

● Schockraum

● Billard und Tischtennis

● Schachspielplatz im Freien

● Open Fitness Area

● Offene und geschlossene Spielplätze

● Loungeraum

● Basketball / Tennis / Volleyballplatz

● Grüner Garten vor Ort

● BBQ Place

● Erholungsseil

● Vitamin Cafe am Pool

● Lobby im TV-Bereich

● Offenes Parken

● Elektrischer Generator

● Sicherheits- und Überwachungskameras 7/24

● Siehe Komplex, Gärtner

 

Baubeginn: 30.07.2021

Bauende: 30.03.2023

 

Die anfängliche Rate von 50%, dieses Projekt hat eine zinslose Ratenzahlung vor Abschluss des Baus
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Bauherr: TRANIO

Die Residenz verfügt über Außenpools, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Dampfbad, einen Kinderspielplatz, einen Basketballplatz und ein Café.

Fertigstellung - September 2024.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Die Unterkunft befindet sich in einer Grünfläche, in der Nähe des Bosporus und der Autobahnen.
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