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Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Alanya, Türkei
von € 301,000
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Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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Über den Komplex

Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. Этот жилой комплекс располагается в районе Сарай, который находится недалеко от цента Алании ипл. За счет удобной городской инфраструктуры комплекс предоставит комфортную жизнь своим владельцам, кот. Выгодное расположение, панорамный вид на Средиземное море, социальная инфраструктура, планировкап.

 

Расстояние до ближайшего пляжа составляет 10 минут езды на машине. Поблизости комплекса расположены кафе, рестораны, магазины. До торгового центра Аланиум можно доехать на машине за 10 минут. Ближайшая больница находится в 7 минутах езды. Самая оживленная улица Алании находится в 10 минутах езды от жилого комплекса.

 

Комплекс будет построен на участке площадью 3.883 кв.м. Здесь будет размещено два 9-этажных блока с открытой парковкой. В проекте будет 101 квартира, среди которых представлены квартиры планировкой 1 + 1 + пли. Квартиры спроектированы таким образом, чтобы предоставить жильцам удобное жилое пространство. К комплексу будет прилегать частная територия, на которой расположится социальная инфратруктура. Это идеальный выбор для тех, кто ищет жилье в центре курортного города или планирует приобрестинед.

 

Большое преимущество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1 + 1 выходят на Средиземное море. Квартиры двухкомнатной планировки – это грамотный выбор тех, кто планирует приобрести жильп для. В таких квартирах кухня совмещена с гостиной и есть отдельная спальня. Квартиры 2 + 1 подарят романтический вид на город, крепость и могущественные горы, утопающие виз. Квартиры данного типа планировки – классический выбор маленьких семей. Просторные дуплексы 3 + 1 с несколькими спальнями были созданы для комфортного проживния большо. Каждый день вас будет встречать чарующий вид на Средиземное море из любой точки дуплекса.

 

На территории комплекса расположено все необходимое для отдыха взрослых и детей. Пока ваши дети играют на детской площадке, можно поплавать в бассейне или укрыться от летнего зноя. В любое время года вы можете пользоваться спортзалом, закрытым бассейном, сауной, парилкой и турецк.

 

Купить квартиру в Турции – это всегда хорошее вложение, которое позволяет нелько стетьеоблад. После получения ВНЖ можно сразу подавать заявку на турецкое гражданство. Воспользоваться этим правом могут собственник жилья и его близкие родственники. Получая гражданство, вы можете официально работать, открывать ИП и пользоваться медицинскими услуга.

 

В последнее время найти квартиры в Алании вызывает трудность у иностранцев. Можно столкнуться с рядом проблем, например, незнание турецкого языка, непонимание процесов купли. Всегда существует вероятность быть обманутым, ведь многие не знают важных нюансов. Обратившись к нам, мы поможем вам купить квартиру в Алании на основе ваших предпочтений и пожелний. Вам не придется беспокоиться о документах, потому что их оформление мы берем на себя.

 

Завершение строительства жилого комплекса планируется к декабрю 2023 года. До этого времени вы можете воспользоваться преимуществом беспроцентной рассрочки до полного знвет. Это позволит сохранить текущую стоимость недвижимости и совершать платежи по индивидуальному плнту. Первый платеж по рассрочке составляет 35%.

 

Standort des Neubaus
Alanya, Türkei
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-Eine helle und geräumige Wohnung nur 50 Meter von der Alanya Barboros Straße entfernt. Dieses Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich in der Nähe der Geschäfte im zweiten Stock des Gebäudes. Der Komplex verfügt über einen großen Pool und einen angelegten Garten. sowie Tischtennis, Billard und einige andere Funktionen für Ihre Ruhe. Die Apartments verfügen über 2 Schlafzimmer, zwei Badezimmer, 2 Balkone und ein Wohnzimmer mit offener Küche. Die Wohnung ist geräumig und geeignet zum Mieten und dauerhaften Wohnen. Die Wohnung ist renoviert, gestrichen und neu eingerichtet. Alle Klimaanlagen und Küchengeräte sind im Lieferumfang enthalten.    Allgemeine Merkmale des WohnkomplexesSchwimmbadTennisTennis CourtGeneratorFitnessLandscaped Garden24 H Sicherheit Top 3 Grund, dieses geräumige Alanya Apartment zu kaufenNeu möbliert Das Hotel liegt direkt im ZentrumX große Wohnung für komfortables Wohnen   Lage in Alanya Im Zentrum von Mahmutlar in der Nähe des Hauses befinden sich ein Supermarkt, ein Friseur, ein türkisches und ein europäisches Restaurant. Der Bezirk Mahmutlar ist bei den Bewohnern der Interational-Länder sehr beliebt.
Wohnanlage Stilnyy ZhK v aziatskoy chasti Stambula
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Kapitulation vor: 2023
Bauherr: FOA INVEST

Die Bewohner dieses Komplexes genießen einen hervorragenden Blick auf das Marmarameer und das Zentrum von Istanbul. Es befindet sich in der Fikirtepe im asiatischen Teil von Istanbul.

Eine Besonderheit der Lage — ist die hervorragende Erreichbarkeit des Verkehrs. Zu Fuß erreichen Sie zwei U-Bahn-Stationen, eine U-Bahn-Station und die Autobahn D-100, mit der Sie bequem zu jedem Teil Istanbuls gelangen können. Es ist auch einfach, zum Flughafen zu gelangen.

Zu Fuß erreichen Sie einen Park, viele Geschäfte und Restaurants. In der Umgebung gibt es mehrere öffentliche und private Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und andere soziale Einrichtungen.

Das Objekt besteht aus drei Fällen mit einer Höhe von 7 bis 24 Etagen. Sie haben 467 Wohnungen und 96 Geschäftsräume. Ein Einkaufskomplex befindet sich direkt auf dem Territorium, was besonders für Einkaufsbegeisterte geeignet ist. Zur Auswahl stehen Zeitpläne von 1 + 1 bis 4 + 1 in mehreren Versionen mit einem oder zwei Badezimmern zur Verfügung. Die Fläche der Wohnungen variiert zwischen 77,74 und 366,83 Quadratmetern.  Die Fertigstellung erfolgt in einem stilvollen, modernen Design unter Verwendung hochwertiger Materialien.

Die interne Infrastruktur umfasst Außen- und Innenpools, einen Fitnessraum, eine Sauna und Hammams sowie Parkplätze im Innen- und Außenbereich. Für Kinder auf dem Territorium gibt es mehrere Spielplätze.

Der Bezirk Fikirtepe entwickelt sich intensiv und die Wohnkosten darin steigen.  Dies macht das Objekt nicht nur für das Leben attraktiv, sondern auch für Investitionen.
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Kapitulation vor: 2023
Bauherr: Stay Property
Wir bieten Ihnen neue Apartments im Istanbuler Stadtteil Ayupsultan –. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 99 bis 206 m2. Istanbul ist die größte Stadt der Türkei und liegt gleichzeitig in zwei Teilen der Welt: Europa und Asien. Die Stadt liegt am Ufer des Marmarameers und des Schwarzen Meeres, getrennt durch die Bosporusstraße. Istanbul ist nicht die Hauptstadt der Türkei, sondern das kulturelle, industrielle Finanzzentrum des Landes, eine der bedeutendsten Städte der Welt. Istanbul ist eine Stadt der Perspektiven, eine Wiege der Geschichte mit majestätischen Moscheen, einem einzigartigen kulturellen Erbe und Tausenden von Attraktionen. Wenn Sie eine Wohnung in Istanbul kaufen, sind Sie daher immer im Zentrum der Welt. Immobilien zeichnen sich je nach Region durch einen Boden aus. In der Nähe des Meeres befinden sich niedrige Häuser, Luxusvillen. In Schlafbereichen gibt es viele Hochhäuser, Wolkenkratzer. Wenn Sie in Istanbul Immobilien investieren, erhalten Sie gute Kapitalgewinne und hohe Mieteinnahmen, da in der Stadt ständig Ausländer, Studenten, Touristen und gesicherte türkische Staatsbürger aus anderen Regionen leben. 
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