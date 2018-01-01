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Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ

Payallar, Türkei
von € 145,000
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Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
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Über den Komplex

Новый строительный проект в развивающемся районе Паяллар – это приятный отдых и выгодная инвет. Изюминкой этого комплекса является близость к морю. Всего 650 метров – и вы можете наслаждаться отдыхом на пляже. Яркое солнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво переливающийся на солнце. Каждый день вы сможете любоваться красотами Алании и испытывать максимальный комфот от своего жиль.

 

Жилой комплекс расположен в уютном районе с удобной инфраструктурой. В 6 минутах езды на машине от комплекса располагается торговый центр. Поблизости расположены небольшие магазины. Дойти до моря можно за 10 минут.

 

Площадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составляет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка площадью 750 кв.м. и объекты внутренней инфраструктуры. Проект предлагает 56 квартир. Варианты планировок — 1 + 1 площадью 55 кв.м. и пентхаусы 2 + 1 площадью 110 кв.м. Эти квартиры были спроектированы таким образом, чтобы вы могли наслаждаться каждой минутй своегоа. Пентхаусы – это идеальный выбор для больших семей. Они расположены на верхних этажах, а из окон открывается панорамный вид.

 

Квартиры сдаются с чистовой отделкой по принципу заехал-живи. Квартиры сдаются с готовой кухней, ванными комнатами и освещением. Также будут выводы под кондиционер, что облегчит его установку хозяином. Набор этих опций избавляет покупателя от дополнительных хлопот, все что ему нубжно будет сделать <TAG. Все работы проводятся с использованием материалов премиум-класса.

 

Обслуживание жилого комплекса, именуемое в Турции айдат, будет составлять около 50 €. В обслуживание входит пользование социальной инфраструктурой, вынос мусора, косметические ремонтные. В зависимости от предоставляемых услуг сумма айдата в квартирах Турции может изменяться.

 

Комплекс будет располагать инфраструктурой отельного типа. Инфраструктура проекта была разработана с учетом всех деталей, чтобы жильцы могли в оплной мерен. Здесь будет размещен большой открытый бассейн, где будет так приятно наслаждаться прохладой в летн. Помимо открытого бассейна проект предусматривает закрытый бассейн с панорамным остеклениемдесед. В любое время года вы сможете наслаждаться отельным отдыхом и завораживающей природой Турецкой Ривь. Для уютных завтраков в тени деревьев будут размещены беседки. Вы можете устроить пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, была разработана фитнес-зона, где вы найетеп. И, конечно, для тотального релакса постояльцы смогут воспользоваться сауной и парилкой. Ваша квартира в Алании станет для вас новым домом со всеми удобствами, куда вы будете приезеть сео.

 

Наша компания предлагает полный комплект услуг для клиентов. Купить квартиру в Алании с нами гораздо проще, ведь мы поможем подобрать вам ваше идеальное жилье. Вам не придется ездить из одного конца города в другой, чтобы оформить документы. Мы проконсультируем вас по всем вопросам, а также подберем лучшие условия для вас.

 

Строительство комплекса запланировано на август 2022 года, но уже сейчас вы можете пробреси недви. Специально для наших клиентов предусмотрена беспроцентная рассрочка на выгодных условиях. Первоначальный платеж по рассрочке составляет 50%, а план последующих платежей согласовываетсь инди. К январю 2024 года планируется полное завершение строительства.

 

Standort des Neubaus
Payallar, Türkei
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Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
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von € 145,000
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Warum dieses Eigentum 谷؟ Es ist ein Luxusprojekt mit herrlichem Blick auf das Meer, den See und die Stadt. Es befindet sich in einer privilegierten geografischen Lage in der Nähe der Bus- und Metrobus-Stationen. Das Verbundgebiet ist eines der wichtigsten Immobilieninvestitionsgebiete in der Türkei. Es erfüllt die Anforderungen der türkischen Staatsbürgerschaft mit einer fertigen Eigentumsurkunde für die Lieferung. Es ist von vielen berühmten Universitäten, Schulen und Einkaufszentren umgeben.
Wohnviertel Cosy aparment in Alanya nearby beach and Tosmur centrum
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-Willkommen in deinem neuen Leben in Alanya! Dieses Apartment zum Verkauf in Alanya, Tosmur mit Swimmingpool und dem großen mediterranen Landschaftsgarten befindet sich in der Nähe vieler Restaurants, des Türkischen Bades und des Strandes. Das exklusive begehrte Apartment in der Nachbarschaft befindet sich auf dem Weg zum beliebten Fluss Dim, in dem sich viele Fischrestaurants am Fluss befinden, in denen Sie Fisch am Fluss haben können. Fuß im kalten Wasser, aber Ihr Fuß kann ein bisschen kalt sein. Gut bewirtschafteter Apartmentkomplex Alanya verfügt über 24-Stunden-Sicherheitsdienste und einige andere Funktionen wie Aufzug, Gärtner, Kinderspielplatz, Kinderbecken Die Wohnung ist 62 qm groß und befindet sich im zweiten Stock nach Süden ausgerichtet. Der sonnige und ruhige Balkon und Blick auf den Fluss Dimcay, die Gegend von Kestel und das Zentrum von Tosmur. Schön, Kaffee zu trinken. Die gemütliche Wohnung zum Verkauf verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und ein integriertes Wohnzimmer mit offener Küche, die zu einem Balkon führt. Im Wohnzimmer gibt es zwei Sofas, beide können Schlafbetten haben, also insgesamt 6 Betten in der Wohnung in Alanya. Merkmale Gemütliches Apartment zum Verkauf in AlanyaAir-KonditionierungIntegriertes KüchengeschirrIntercom zwischen Flach- und EingangstürQualitätsfliesen auf EtagenVoll gefliestes BadezimmerWasserheizungInternetTV-KanäleElevator 
Wohnanlage New luxury complex in Kargicak area
Kargicak, Türkei
Kapitulation vor: 2024

Wir präsentieren Ihnen ein neues Eliteprojekt im Osten von Alanya in einem Gebiet mit großen Aussichten, Kargyjak. Dieser Bereich verbindet einzigartige Ökologie und Natur mit europäischem Komfort. Das Projekt liegt 2 km vom Meer, 16 km vom Zentrum von Alanya und 25 km vom Flughafen Gazipasha entfernt. Nur wenige Gehminuten entfernt befindet sich ein Wanderbereich mit einer sauberen und ausgestatteten Promenade, gepflegten Stränden, Cafés, Schulen und Parks. Auf allen Seiten ist das Gebiet von Nadelbäumen sowie Obstgärten umgeben. Dank der Höhenunterschiede und einer großen Anzahl von Hügeln öffnet sich ein ausgezeichnetes Panorama von den Fenstern der Apartments.

Der Komplex wird aus drei Blöcken mit 6 Etagen bestehen. Insgesamt präsentierte 64 Wohnungen von 49 m ² bis 170 m ² verschiedener Layouts:

- 1 + 1 Wohnung;

- 2 + 1 Wohnung;

- Maisonette-Apartments 2 + 1 und 3 + 1 mit Zugang zum Garten;

- Duplex-Apartments 2 + 1 und 3 + 1 mit Dachboden.

Auf dem Gebiet von 7.900 m ² wird eine soziale Zone ausgestattet, die alle Standards erfüllt. Komfort, Modernität und Liebe zum Detail - das zeichnet diesen Wohnkomplex aus.

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