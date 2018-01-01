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Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика

Gazipasa, Türkei
von € 117,082
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Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
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Über den Komplex

Продажа квартиры в Газипаше от застройщика с беспроцентной рассрочкой

Газипаша – город в 30 км на восток от Алании с населением 52000 человек. Газипаша имеет собственную городскую инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пляжи. Газипаша находится на равнине между Средиземным морем и Торосскими горами. Центральный пляж Газипаши находится между руинами античного города Селенус и Пещерой Кылын, вдол.

Медицинская сфера в Газипаше хорошо развита, есть поликлиники, городская больница, стоматологичеки. Так же, есть косметологические кабинеты, салоны красоты, фитнес клубы и йога студии. Жизнь в Газипаше имеет размеренный ритм и максимальное единение с природой.

В Газипаше есть государственные и частные школы, детские садики, филиал университета Аллаадина Кек. По всему городу находятся детские и спортивные площадки, проложены велосипедные дорожки. Город хорошо развит для постоянного проживания и отдыха. И продолжает развиваться дальше.

Газипаша отличается размеренным образом жизни и большими перспективами на рынке недвижимости. Здесь строятся большие красивые комплексы с хорошей инфраструктурой, а район и городская инфрастр.

В Газипаше находится международный аэропорт, который принимает туристов круглый год. Одно из основных преимуществ аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси вы будете уже дома, н.

Проект жилого комплекс находится на расстоянии 1000 м до берега моря и всего в 3 км от аэропрта Газ. В нескольких минутах ходьбы от дома находятся рестораны, супермаркеты, бары. На закрытой территории находится один жилой блок на 58 квартир с инфраструктурой и сдом, помпет.

Покупая квартиру в Газипаше, вы будете жить со всеми удобствами в доме с инфраструктурой пятизвезд. На территории будут доступны:

  • Бассейн
  • Детская площадка в саду
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Комната развлечений
  • Комната для сквоша
  • Соляная комната
  • Парная
  • Зона отдыха
  • Кафе – бар
  • Мини-клуб

Во всех квартирах выполнен ремонт от застройщика. Стелы окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов, на полу – керамогранитная плитка. В кухне и ванной комнате установлена встроенная мебель и сантехника.

Квартиры имеют планировку 1 + 1 и 2 + 1 имеют кухню-гостиную американского типа с выходом набаба.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать мебель и технику для дома, проконтролируют досавкуи. Вы сможете заехать в уже обставленную по вашему вкусу квартиру. А так же, помогут подключить счетчики на свет и воду, оформить страховку и сформировать пакетлоку.

Что бы подобрать квартиру, планировку и согласовать условия уплаты, свяжитесь с нами черезе фомута.

 

Standort des Neubaus
Gazipasa, Türkei
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Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Türkei
von € 117,082
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KOMPLEX DES WOHNES UND DES ECHTEN HANDELSSTAATS IM SUPERIOR

📍 In Iskele wird in einer Entfernung von 2 km vom Meer ein neuer Komplex gebaut. Da sich der Komplex in der Stadt befindet, gibt es die gesamte lebenslange Infrastruktur wie Geschäfte, Apotheken, Kliniken, Schulen, Märkte, Tankstellen, Banken, Cafés, Restaurants und mehr.

🏘 Das Projekt umfasst 12 gewerbliche und 24 Wohnimmobilien. 
 
OBJEKTE ART:

1 म ?? Gewerbeimmobilien für Lebensmittel 
2 Etagen, Fläche 190 m2 
329.000 £ -359.000 £ 
 
2 म ?? Wohnung 1 + 1 mit Dachterrasse 
Fläche 60 m2 
115.000 £ -135.000 £ 
 
3 म ?? Flottenwohnung 2 + 1 mit Pool 
2 Etagen, Fläche 98 m2, privater Pool 19 m2, Garten 
135.000 £ -160.000 £ 
 
💸 ZAHLUNGSPROGRAMM: 
30% im Voraus 
30% Stakeholder-Gebühr vor Schlüssel 
40% nach Erhalt der Schlüssel 
 
🏁 Inbetriebnahme: Januar 2025.
Wohngebäude Hotel apartments project Esenyurt Istanbul
Marmararegion, Türkei
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es ist eine ideale Immobilieninvestition in der Türkei mit einem Gewinn von bis zu 35% in nur drei Jahren. Es hat eine attraktive Lage in der Nähe verschiedener Dienstleistungen, Transportmittel und Hauptstraßen. Luxuriöse Wohnwohnungen mit geräumigen und praktischen Räumen mit einer modernen und einzigartigen Architektur. Die Preise für Wohnungen sind wettbewerbsfähig und für alle geeignet, die eine fertige Eigentumsurkunde haben und die türkische Staatsbürgerschaft erhalten. High-End-Außen- und interne Dienste und Einrichtungen, die den verschiedenen Anforderungen und Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen.
Wohnanlage Novye kvartiry v ZhK s polnoy infrastrukturoy - rayon Demirtash
Akarca, Türkei
Kapitulation vor: 2023
Bauherr: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Demirtash. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of apartments is from 40 to 174 square meters. The distance to the sea is 2000 meters. Real estate in Demirtash in new complexes will please buyers seeking the optimal price-quality ratio. The territories are spacious, not as in the central regions, complexes with a complete year-round infrastructure. Investments in apartments in Demirtash will provide high profits, prices are now among the lowest in Alanya, but are growing rapidly. Due to proximity to the airport, the quality of the complexes and a good beach, real estate has a high rental potential. For permanent residence, everything basic in Demirtash is: 5 elementary schools, 2 secondary schools, a lyceum, supermarkets, market, shops, pharmacies, ATMs, post offices, taxis, gas stations and other infrastructure on the central street along the mountain river. Above her channel is the famous Sapadere canyon, open to tourists, other natural beauties. There are many parks and recreation areas, playgrounds throughout the area.
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