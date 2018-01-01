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Wohnanlage Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс

Demirtas, Türkei
von € 121,000
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Wohnanlage Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
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Über den Komplex

Демирташ — именно то место в Алании, где самые широкие и чистые пляжи. Вы не встретите здесь толпы гуляющих туристов, но легко увидите турецкие семьи на пикнке. В Демирташе легко можно найти домашние яйца и молоко, свежие фрукты и овощи прямо с грядки! Здесь спокойно и безопасно, нет ни одного производства, именно здесь есть все критерии эко-жизни.

Жилой комплекс расположен в 20 км от центра Аланьи. В 3,5 км находится руины древнего города Syedra, где можно провести время всей семьей, гуляя в тенихвововово.

В Демирташе есть два лицея, средняя школа прямо на берегу моря, начальная школа, парки и обществен.

Жилой комплекс из 4 жилых блоков на закрытой охраняемой територии предусмотрел все детали, что бы. Кроме привычной инфраструктуры, вы найдете на територии комплекса ресторан, караоке, сигарный ика.

На територии комплекса предусмотрена сервис зона: Магазин, аренда машин, прачечная, салоне краоты. Бизнес зона состоит из конференц- и бизнес- залов, администрации, офиса продаж и библиотеки.

Дата сдачи проекта в эксплуатацию — май 2024 года.

Этот комплекс идеально подойдет для тех, кто ценит спокойный размереный образ жизни и единени спр!
Проект для тех, кто стремиться к повышению комфорта, единению с природой и здоровому образу жини.

При приобретении недвижимости вы получаете бесплатный постпродажный сервис: мы поможем вамет.

Standort des Neubaus
Demirtas, Türkei
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