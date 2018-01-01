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Wohnanlage A New House From The Developer

Demirtas, Türkei
von € 108,000
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Wohnanlage A New House From The Developer
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Über den Komplex

Новый жилой комплекс на этапе строительства в 850 м до Средиземного моря.

Концепция дома построена на единении с природой и жизнью в уютном районе города. Демирташ предоставляет своим жителям чистейшие пляжи, хорошо развитую городскую инфаструктурупит. Каждый сможет найти по душе то, что ему близко!

В 250 м от дома находится супермаркет и остановка общественного транспорта, 400 м от дом преходит е. Так же здесь расположены школа, поликлиника, парк разбитый вдоль горной реки со спортивными имлис.

На автобусе, проходящем мимо дома легко можно доехать до центра Алании, Махмутлара, Газипаши или. До аэропорта всего 20 минут на такси.
Хорошо продуманная социальная инфраструктура комплекса позволит вам вести активный образ изени, даж! Кодовой доступ в дом, система камер видеонаблюдений позволят не переживать за белопаснсть ваших.

 

Standort des Neubaus
Demirtas, Türkei
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Warum dieses Eigentum 谷؟ Ein fruchtbares Investitionsumfeld neben den wichtigsten Wohn- und Gewerbeprojekten auf anatolischer Seite. Das Projekt befindet sich in einem historischen Gebiet, in dem viele der ältesten archäologischen und touristischen Attraktionen der Türkei beheimatet sind. Es verfügt über geräumige Apartments mit herrlichem Blick auf das Marmarameer und Camlıcatepe. Es ist von vielen Dienstleistungen, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen umgeben und liegt in der Nähe des Stadtzentrums. Ihr Vertrag ist sofort einsatzbereit und erfüllt die Bedingungen für die Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft.
Wohnanlage Roskoshnye apartamenty v finansovoy stolice Stambula - rayon Atashehir
Akarca, Türkei
Kapitulation vor: 2023
Bauherr: Stay Property
Wir bieten Ihnen neue Apartments im Istanbuler Stadtteil – Atashekhir. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 85,35 bis 250 Quadratmeter. Die größte Stadt der Türkei am Ufer des Marmarameers und des Schwarzen sowie Europas und Asiens ist durch die Bosporusstraße geteilt. Istanbul ist nicht die Hauptstadt, sondern das kulturelle, industrielle und finanzielle Zentrum des Landes, eine der bedeutendsten Städte der Welt. Istanbul ist eine Stadt der Aussichten, eine Wiege der Geschichte, majestätische Moscheen, ein einzigartiges kulturelles Erbe und Tausende von Attraktionen. Wenn Sie also eine neue Wohnung in Istanbul kaufen, sind Sie immer im Zentrum der Welt. Das Anwesen ist flach, je nach den Bereichen. In der Nähe des Meeres befinden sich niedrige Häuser, Luxusvillen. In Schlafbereichen gibt es viele Hochhäuser, Wolkenkratzer. Investitionen in Istanbul Immobilien bringen Ihnen gute Kapitalgewinne und hohe Mieteinnahmen. In der Stadt gibt es einen ständigen Zustrom von Ausländern, Studenten, Touristen und gesicherten türkischen Bürgern aus anderen Regionen. 
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Marmararegion, Türkei
Bauherr: TRANIO

Die Residenz verfügt über einen zweistöckigen überdachten Parkplatz und Parkplätze im Freien, eine große Grünfläche, einen Swimmingpool, einen Sportkomplex, einen Basketballplatz, eine Sauna und einen Hamam.

Auf jeder Etage befinden sich 5 Wohnungen.

Fertigstellung - Dezember 2023.

Ausstattung und Ausstattung des Hauses
  • Klimaanlage
  • Küchengeräte ( Herd, Backofen, Haube )
  • Fußbodenheizung
Lage und nahe gelegene Infrastruktur
  • U-Bahnstation - 1 Minute
  • Einkaufszentrum - 1 Minute
  • College - 1 Minute
  • Universität - 7 Minuten
  • Istanbul Flughafen - 30 Minuten
  • Galata Port - 15 Minuten
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