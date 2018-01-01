Wohnanlage A New House From The Developer

Новый жилой комплекс на этапе строительства в 850 м до Средиземного моря.

Концепция дома построена на единении с природой и жизнью в уютном районе города. Демирташ предоставляет своим жителям чистейшие пляжи, хорошо развитую городскую инфаструктурупит. Каждый сможет найти по душе то, что ему близко!

В 250 м от дома находится супермаркет и остановка общественного транспорта, 400 м от дом преходит е. Так же здесь расположены школа, поликлиника, парк разбитый вдоль горной реки со спортивными имлис.

На автобусе, проходящем мимо дома легко можно доехать до центра Алании, Махмутлара, Газипаши или. До аэропорта всего 20 минут на такси.

Хорошо продуманная социальная инфраструктура комплекса позволит вам вести активный образ изени, даж! Кодовой доступ в дом, система камер видеонаблюдений позволят не переживать за белопаснсть ваших.