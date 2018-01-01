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Wohnanlage Real estate in Mahmutlar

Mahmutlar, Türkei
von € 145,000
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Wohnanlage Real estate in Mahmutlar
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Über den Komplex

Недвижимость в Мамхутларе: квартира от застройщика

Махмутлар находится в 12 км на восток от Алании, между районами Каргыджак и Кестель. Первые 500-600 м от моря – это равнина с плотной городской застройкой не более 12 этажедь.

Махмутлар пересекают 3 основные улицы, которые тянутся паралельно морю: набережная, Барбаросс и Ат. За улицей Ататюрк начинается холмистая местность, поэтому дома с удаленностью более 500-600 моте. Улица Барбаросс находится на расстоянии 200 м от моря и на ней расположены самые популяные мнгаз.

Набережная в Махмутларе имеет самый красивый вид на Аланийскую крепость и бесподобные закаты. Вдоль всей 10 км набережной проходят велосипедные и прогулочные дорожки, установлены тренажеры.

На пляже в Махмутларе, преимущественно, мелкая галька и выбраные заходы в море среди больших плит. У каждого такого входа вы найдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками днля переодева.

Через Махмутлар, по трем основным улицам, проходят городские автобусы, которые курсируют в столин. Остановки находятся на расстоянии 300-500 м друг от друга. Дорога до порта и центра Алании займет не более 20 минут.

Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Этот жилой комплекс начали строить в январе 2022 года и завершат в июле 2023 года. Территория комплекса составляет 4383 кв.м. Расстояние до моря 1000 м, вы будете в пешей доступности от городской инфраструктуры и, приетом. Это идеальное сочетание для отдыха!

На територии резиденции в Махмуталре у вас много возможностей провести незабываемый отдых, дажен. Инфраструктура резиденции состоит:

  • Бассейн во дворе с детским отделением
  • Детская площадка в саду
  • Беседка
  • Мангал в зоне для барбекю
  • Крытый бассейн для зимнего времени
  • Кафе и бар
  • Фитнес салон
  • Турецкая баня – Хаммам
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Детская игровая комната

Безопасность жителей и гостей комплекса обеспечит кодовый доступ на територию, и система каменрвид.

Если вы решили купить квартиру в Алании от застройщика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут окрашены, керамический пол, установлены входные и межкомнатные двери. В кухне будет установлена встроенная мебель с гранитной столешницей, раковина, смеситель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина.

Вы получите ключи от своей квартиры на берегу Средиземного моря в июле 2023 ода. До этого времени вы сможете купить квартиру в рассрочку от застройщика без процентов. Первый взнос составляет 50%.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам найти лучшую недвижимость и разработают индивидуальный планипок. Оставьте свои контакты, воспользовавшись формой на сайте.

 

Standort des Neubaus
Mahmutlar, Türkei
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Wohnanlage Real estate in Mahmutlar
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von € 145,000
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Kapitulation vor: 2021
< p > OBA PARK CORNER < / p >< p > < br / >Einheit mit einem Schlafzimmer 50 m² und einem Preis von 60000 < / p >< p > Entfernung zum Meer 900 m < br / >Entfernung zum Alanya-Zentrum 3 km < br / >Entfernung zum Metro-Shop 200 m < / p >< p > Innenausführung der Wohnung: < / p >< p > -60 × 120 Granitböden < br / >-Besitzte Küchenschränke < br / >-Black Star Galexi Farbgranit-Arbeitsplatten < br / >-Insulierte Fenster < br / >- Speziell entwickelte Stahltür mit Guckloch < br / >- Speziell entwickelte lackierte Innentüren < br / >-Duschkabine aus gehärtetem Glas < br / >-Hilton Bad Sünde < / p >
Wohnanlage Novye apartamenty v udobnoy lokacii - Mahmutlar Alaniya
Mahmutlar, Türkei
Kapitulation vor: 2023
Bauherr: Stay Property
Stay Property bietet neue Apartments in der Region Mahmutlar-Alania. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 2 + 1, 4 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 96 bis 192 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 150 Meter. Wir stellen sofort fest, dass Mahmutlar das beliebteste Gebiet ist. Nach neuen Daten wächst die Bevölkerung von Mahmutlar am schnellsten und umfasst mehr als 53.000 Menschen und in der Saison 3-4 mal mehr. Dieses Gebiet ist so bebaut wie möglich, das beliebteste unter Ausländern und immer № 1 auf dem Alanya-Immobilienmarkt in der Nachfrage nach Wohnungen. Und die Erklärung dafür ist einfach: In Mahmutlar die perfekte Kombination aus Preis, Qualität sowie einer großen Anzahl von Angeboten für jedes Budget.  Gleichzeitig sollte man nicht vergessen, dass in den neuen Häusern von Mahmutlar eine hervorragende Infrastruktur sowie die Infrastruktur des gesamten Bezirks auf höchstem Niveau sind. Mahmutlar-Infrastruktur: Neben einer Vielzahl von Restaurants, Geschäften, Supermärkten, Zwei Bauernmärkte in Mahmutlar, bald wird das große Einkaufszentrum Mahmutlar AVM mit einer Fläche von 20.000 m2 auf dem Gelände des Samstagsmarktes betrieben, einem Kulturzentrum auf einem Grundstück von 10.000 m2, MahmutlarSpor Sportkomplex und ein weiteres Projekt, darunter ein Basketballplatz, ein Tennisplatz, Umkleideräume und soziale Zonen sowie verschiedene kommerzielle Einrichtungen im aktiv bebauten Teil der Atatürk Street.
Wohnanlage Novye kvartiry s unikalnymi vidami v rayone Kargydzhak
Akarca, Türkei
Kapitulation vor: 2023
Bauherr: Stay Property
Stay Property bietet Ihnen neue Apartments und Villen in Kargicak. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage präsentiert: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 56 bis 126 Quadratmeter. Entfernung zum Meer 1800 Meter. Neue Wohnungen in Kargıjak – Nadelwäldern mit Meerblick.  Wenn Sie Ruhe und Frieden brauchen, dann sind Sie in Kargicak, hier gibt es eine einzigartige Kombination aus Wäldern, Bergen und ausgezeichnetem Meerblick.  In der Region herrscht ein neuer Wohnbrunnen, da Kargyjak mit neuen Wohnkomplexen verschiedener Preiskategorien recht aktiv aufgebaut wird. Gebietsinfrastruktur: zwei Supermärkte des Migros-Netzes, ebenfalls A 101, andere Geschäfte, Tankstellen, eine Apotheke, Geldautomaten, Öffentliche Verkehrsmittel halten an, Schulen, ein Park mit Grillplätzen an der Promenade, Camping und Restaurant Perle, Restaurants mit verschiedenen Küchen an der Küste und in der gesamten Region, Pizza, türkisches Fast Food mit Lieferung. Freitags findet ein Bauernbasar und dienstags ein Basar 1 km vom Platz — im benachbarten Mahmutlar statt. Es gibt Transport entlang der Promenade, es gibt Taxiservice und Mietwagen. Wenn Sie neue Wohnungen in Kargyjak kaufen, töten Sie mit einem Schuss, zwei Vögel mit einer Klappe » - eine Investition und ein großartiger Ort zum Leben oder Entspannen. Diese Eigenschaft eignet sich zur Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft. Um die Details zu klären, schreiben Sie uns einen Chat, bestellen Sie einen Anruf oder hinterlassen Sie einen Antrag. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
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