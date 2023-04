Wohnanlage Guarded residence with swimming pools and a gym, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

Ein brennendes Angebot des Eigentümers, Dreizimmerwohnungen mit einer Gesamtfläche von 120 m2 in der Region Mahmutlar. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock und ist nach Süden, Westen und Norden ausgerichtet. Die Aufteilung der Wohnung umfasst ein Wohnzimmer in Kombination mit einer Küche im amerikanischen Stil, zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und zwei Balkone. Der Preis für die Wohnung beinhaltet völlig neue Möbel, Geräte und Klimaanlagen in jedem Zimmer. Der Komplex wurde 2009 in Betrieb genommen und verfügt über eine interne Infrastruktur wie einen Außenpool, Fitness, eine Sauna, Billard, Tischtennis, einen Parkplatz, einen Pavillon zum Entspannen und einen elektrischen Generator. Die Entfernung zum Meer wird 400 Meter nicht überschreiten. In der Region Mahmutlar findet dienstags und mittwochs zweimal der Bauernmarkt statt.