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Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar

Mahmutlar, Türkei
von € 125,000
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Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar
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Über den Komplex

Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфрасруктро.

Махмутлар находится в 30 км от международного аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропрта городлина. В эти аэропорты летают как регулярные, так и чартерные рейсы из-за границы, а так же, хороше наж. Вы легко сможете слетать на экскурсию в такие популярные туристические места как МрдинКамуккале. Для комфортного сообщения между аэропортами и Аланией проложена и поддерживается в иденльном сотоя.

Круглый год в Махмутлар приезжают на отдых туристы со всего мира. Здесь можно встретить европейцев, американцев, жителей стран СНГ. Вас легко поймут на любом языке во всех заведениях.

Из Махмутлара можно доехать до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, остановки расположены каждые 300м. Для вызова такси в Махмутларе, достаточно нажать кнопку на ближайшем столбе и машина заберетева в. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать.

Проект жилого комплекса Antares Hill занимает площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока ан 54 квартиры. В этой резиденции доступны планировки квартир 1 + 1 и 2 + 1 дуплекс.

Для жильцов Antares Hill предусмотрена инфраструктура на територии комплекса:

  • Бассейн
  • Фитнес салон
  • Детская площадка
  • ТВ зал
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Хаммам
  • Сауна
  • Охрана
  • Площадка с мангалом для барбекю
  • Охрана
  • Камеры видеонаблюдения
  • Генератор
  • Парковка.

 

Строительство жилого комплекса началось в октябре 2021 г. И закончится в декабре 2022 года.

Квартиры от застройщика будут сдаваться с чистовой отделкой. Кухня и санузлы укомплектованы встроенной мебелью и сантехникой. По всей квартире на полу будет керамическое покрытие и скрытое светодиодное освещение в потолке. В оконной системе предусмотрена звуко- и теплоизоляция. В квартире установлены межкомнатные двери и стальная входная дверь. Проложены коммуникации для кондиционеров, оформлены выводы для ТВ антенны.  Каждая квартира будет оснащена видеодомофоном, а по всей територии жилого комплекса будет функцио.

Жилой комплекс Antares Hill занимает выгодное расположение в Махмутларе: расстояние до ближайшего пляжа все.  Ближайшая больница находится в 2,5 км от комплекса.

Махмутлар очаровыет своим комфортом и сервисом. По городу расположено множество небольших скверов и детские площадок, привнося зеленые островкидыля. Из квартир в жилом комплексе Antares Hills открывается вид на горы и море. При строительстве применен повышенный уровень тепло и звукоизоляции, современные стоительныелитд. Высокие потолки придадут особое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном.

Рядом с резиденцией строятся новые жилые комплексы, таким образом, вы сможете жить в новом квартале. Прямо рядом с комплексом будут открыты новые супермаркеты и объекты городской инфраструктуры.

Все вышеперечисленные факторы позволят вам почувствовать себя на отдыхе, не покидая територию свое.

Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет.

 

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.

 

Standort des Neubaus
Mahmutlar, Türkei
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Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar
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Die Immobilie bietet den Kauf eines Startpreises für Investoren und die Möglichkeit, 15% einzusparen%.  Warum Immobilien in diesem Komplex kaufen - Preise zum Sparen einführen - Die Lage: in Strandnähe und soziale Einrichtungen Die Lage in Alanya Mahmutlar liegt 13 km vom Zentrum von Alanya entfernt, 140 km vom Flughafen Antalya, 30 km vom Flughafen Alanya-Gazipasa entfernt. Dieses Anwesen in Mahmutlar liegt nur 550 m von der berühmten Barboros-Straße und nur 700 m vom Strand entfernt, und in 100 Metern finden Sie alle Geschäfte für Ihre täglichen Bedürfnisse wie Süpermarket, Lebensmittelgeschäft, Restaurants, Hotels, Restaurants, Mietwagen, Boutique, Bäckerei und Cafés. Apotheke, Metzgerei etc…   Das Projekt wurde von einem bekannten Entwickler in Alanya gebaut und besteht aus drei elfstöckigen Blöcken in insgesamt 228 Wohnungen, darunter luxuriöse Loft-Wohnungen und Penthäuser. Der Wohnkomplex hat eine gute Lageentworfener Garten, 24-Stunden-Sicherheit mit Videoüberwachung, schöne, landschaftlich gestaltete Gemeinschaftsräume, fantastischer Pool für die Nutzung von ansässigen Sonnenterrassen, die sich perfekt zum Entspannen und Bronzieren eignen, Fitnessstudio für diejenigen, die einen gesunden Körper und mehr haben möchten Es stehen verschiedene Arten von Apartments zur Verfügung, darunter Häuser mit 1, 2, Schlafzimmern und 1 oder 2 Bädern, mit Oberflächen von 55 m ² bis 275 m ². Die Apartments bieten Zugang zu großen Terrassen mit Blick auf das Meer, von denen viele einen unglaublichen Panoramablick auf die Berge und die sozialen Bereiche des Projekts bieten. 1 + 1 Die Apartments liegen zwischen 55 und 75 m². Der Preis beginnt zwischen 42.000 und 65.500 Euro. 2 + 1 Penthäuser liegen zwischen 112 und 150 m², beginnt von 122500Euro bis 142500 Euro Loft Apartments sind 124 m² groß, der Preis beträgt 151.000 Euro, SchwimmbadKinoAquaparkBilliardIndoor SchwimmbadTennisTennis CourtSaunaRelax roomVitamin CafeTurkisches BadSalzzimmerKostenloses WifiSteam roomPlaygroundGym24H Sicherheitszahlung: 20% Bei Vertragsunterzeichnung 18 Monate kostenlose Ratenzahlung. 3% Rabatt auf Barzahlung
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre Alanii
Alanya, Türkei
Kapitulation vor: 2024

Der moderne Komplex befindet sich in einer günstigen Gegend im Stadtzentrum und 450 m von einem der besten Strände der Südtürkei – Cleopatra Beach entfernt. Ein gut ausgestattetes Wohnprojekt in einer der attraktivsten Gegenden von Alanya; Es ist auch eine einzigartige Investitionsmöglichkeit.

Der Komplex wird durch zwei 5-stöckige Wohnblöcke für 42 Wohnungen verschiedener Layouts dargestellt. Die ersten Stockwerke sind für die soziale Zone und das Geschäftsgelände vorgesehen, sodass die Wohnböden auf der Ebene des 2. russischen ( -Bodens beginnen. Der Komplex befindet sich auf einer Fläche von 2746 m2 mit einer reichen internen Infrastruktur.

Der Komplex befindet sich neben der Kreisstraße, über die Sie schnell zu jedem Stadtgebiet gelangen können. Darüber hinaus gibt es in der Nähe des Hauses alle notwendigen und wichtigen Objekte des sozialen Bereichs: Geschäfte, Schulen, Apotheken, Krankenhäuser, eine Bushaltestelle, ein Schwimmbad und ein Stadion, Spielplätze, Restaurants usw.

Bauende: 30.06.2024.

Infrastruktur:

• Generator
• Fitnessraum
• Sauna / Whirlpool / Dampfbad
• Außenpool mit Aquahügel
• Spielplatz / Kinderzimmer
• Poolbar
• Abdeckbereich
• 24-Stunden-Sicherheits- und Videoüberwachung
Wohnanlage Type B_73
Maslak Mahallesi, Türkei
Kapitulation vor: 2023

Asiatische Seite - Kartal

Dieses Projekt basiert auf einer Fläche von 20972 M2 und 60% der Projektfläche bestehen aus Grünflächen und sozialen Einrichtungen. Dieses Projekt wird 2023 einsatzbereit sein.

Erstaunlicher Meerblick, der vom dritten Stock aus beginnt und soziale Einrichtungen vervollständigt, sind die Vorteile des Projekts.

Der Listenpreis für Einheiten mit einem Schlafzimmer beginnt bei 152.000 $.

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