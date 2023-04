Wohnanlage Modern residence in Mahmutlar

Mahmutlar, Türkei

Die Immobilie bietet den Kauf eines Startpreises für Investoren und die Möglichkeit, 15% einzusparen%. Warum Immobilien in diesem Komplex kaufen - Preise zum Sparen einführen - Die Lage: in Strandnähe und soziale Einrichtungen Die Lage in Alanya Mahmutlar liegt 13 km vom Zentrum von Alanya entfernt, 140 km vom Flughafen Antalya, 30 km vom Flughafen Alanya-Gazipasa entfernt. Dieses Anwesen in Mahmutlar liegt nur 550 m von der berühmten Barboros-Straße und nur 700 m vom Strand entfernt, und in 100 Metern finden Sie alle Geschäfte für Ihre täglichen Bedürfnisse wie Süpermarket, Lebensmittelgeschäft, Restaurants, Hotels, Restaurants, Mietwagen, Boutique, Bäckerei und Cafés. Apotheke, Metzgerei etc… Das Projekt wurde von einem bekannten Entwickler in Alanya gebaut und besteht aus drei elfstöckigen Blöcken in insgesamt 228 Wohnungen, darunter luxuriöse Loft-Wohnungen und Penthäuser. Der Wohnkomplex hat eine gute Lageentworfener Garten, 24-Stunden-Sicherheit mit Videoüberwachung, schöne, landschaftlich gestaltete Gemeinschaftsräume, fantastischer Pool für die Nutzung von ansässigen Sonnenterrassen, die sich perfekt zum Entspannen und Bronzieren eignen, Fitnessstudio für diejenigen, die einen gesunden Körper und mehr haben möchten Es stehen verschiedene Arten von Apartments zur Verfügung, darunter Häuser mit 1, 2, Schlafzimmern und 1 oder 2 Bädern, mit Oberflächen von 55 m ² bis 275 m ². Die Apartments bieten Zugang zu großen Terrassen mit Blick auf das Meer, von denen viele einen unglaublichen Panoramablick auf die Berge und die sozialen Bereiche des Projekts bieten. 1 + 1 Die Apartments liegen zwischen 55 und 75 m². Der Preis beginnt zwischen 42.000 und 65.500 Euro. 2 + 1 Penthäuser liegen zwischen 112 und 150 m², beginnt von 122500Euro bis 142500 Euro Loft Apartments sind 124 m² groß, der Preis beträgt 151.000 Euro, SchwimmbadKinoAquaparkBilliardIndoor SchwimmbadTennisTennis CourtSaunaRelax roomVitamin CafeTurkisches BadSalzzimmerKostenloses WifiSteam roomPlaygroundGym24H Sicherheitszahlung: 20% Bei Vertragsunterzeichnung 18 Monate kostenlose Ratenzahlung. 3% Rabatt auf Barzahlung