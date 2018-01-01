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Wohnanlage Apartments in the Residence

Avsallar, Türkei
von € 165,000
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Wohnanlage Apartments in the Residence
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Über den Komplex

Авсаллар на карте находится в 35 км запад от Алании. Растояние до международного аэропорта Анталии 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристы выбирают Авсаллар за роскошные песчаные пляжи, бескрайние хвойные леса и мягкий климат. Круглый год в Асалларе отдыхают люди со всех уголков земного шара и у вас еть возможнсть сделать.

Погода в Авсалларе летом + 30о С в среднем и + 15 о С зимой.

 

Жилые комплексы Авсаллар занимают большую площадь и почти все имеют широкую инфраструктуру. Здесь комфортно отдыхать круглый год. В Авсалларе находятся супермаркеты, овощные и мясные лавки, еженедельно проходят фермерские рынки. На фермерском рынке вы можете приобрести свежие фрукты и овощи, домашние сыр и творог, разнобразы.

 

Через Авсаллар проходят автобусы в направлении центра Алании и Манавгата. Там вам будут доступны торговые центры, кинотеатр, боулинг, ночные клубы и изысканые рестораныс. Автобусные остановки расположены как на набережной, так и на основных улицах Авсалара. Для вызова службы такси – достаточно нажать кнопку вызова у ворот вашего дома.

 

Район Авсаллар выбирают семейные люди и последователи экологически чистой жизни. Квартиры в жилых комплексах Авсаллара пользуются высоким спросом среди туристов и хорошо сдаюсея в.

 

Жилой комплекс будет состоять из 2 блоков на 5 и 7 этажей. Доступны квартиры планировкой 1 + 1, 2 + 1, дуплекс 2 + 1, дуплекс 3 + 1, всего 50 квартир. Два жилых блока объединены общей территорией и инфраструктурой.

 

Для жителей и гостей резиденции Eden Garden на територии доступы: открытый и крытый бассейны, ланунж зона, ка. Автопарковка на территории, территория охраняемая, с круглосуточным видеонаблюдением по периметру.

Начало строительства – декабрь 2021 года.

Сдача в эксплуатацию – декабрь 2023 года.

 

Купить квартиру в Алании просто как никогда. Квартиры на этапе строительства доступна для приобретения с беспроцентной рассрочкой. Рассрочку предоставляет застройщик. Первоначальный взнос составляет 30%, остальная сумма вносится равными частями покватально илипомед.

 

Кроме пляжей и хвойных лесов, в Авсалларе доступны активные виды отдыха. Пешие прогулки в горах, сафари на квадроциклах, сплавы по горной реке, погружение с аквалангомли.

Standort des Neubaus
Avsallar, Türkei
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57 m² 1 Wohnung
Kapitulation vor: 2023
Bauherr: Mavi Invest

Projektfläche 8600 Quadratmeter. Entfernung vom Meer 2,5 km

Alanya, Obere Oba

4 Wohngebäude: A, B, C, D

Baubeginn: Mai 2022.

Zuverlässigkeit: 4 Etagen

Bauende: Juli 2023.

Gesamtzahl der Wohnungen: 136

Gebäude A: 36 Wohnungen

Gebäude B: 36 Wohnungen

23 Wohnungen: 1 + 1

13 Wohnungen: 2 + 1

16 Wohnungen: 1 + 1

17 Wohnungen: 2 + 1

3 Wohnungen 3 + 1

0 Etage

1 + 1: 129,9, 134,9, 144 Tausend. Euro

2 + 1: 249,9 ( Maisonette mit Rasen ), 299,9 ( Maisonette mit Rasen ) tausend Euro

0 Etage

1 + 1: 136, 144 Tausend. Euro

2 + 1: 178, 188, 299 ( Maisonette mit Rasen ) tausend Euro

1. Stock

1 + 1: 135, 138, 147, 149,9 Tausend. Euro

1. Stock

1 + 1: 138, 147, 149 Tausend. Euro

2 + 1: 179, 192 Tausend. Euro

2. Stock

1 + 1: 137, 139,9, 149,9, 154 Tausend. Euro

2. Stock

1 + 1: 139,9, 154 Tausend. Euro

2 + 1: 182, 195 Tausend. Euro

3. Stock ( Duplex )

2 + 1: 207, 214,5, 222, 233 Tausend. Euro

3. Stock ( Duplex )

2 + 1: 214, 222, 233 Tausend. Euro

3 + 1: 255, 278 Tausend. Euro

In Gebäude A befinden sich 6 private unterirdische Garagen.

Kosten für 1 private Garage: 24,9 Tausend. Euro

Gebäude B hat 5 private unterirdische Garagen

Kosten für 1 private Garage: 24,9 Tausend. Euro

Gebäude C: 36 Wohnungen

Gebäude D: 28 Wohnungen

27 Wohnungen: 1 + 1

9 Wohnungen: 2 + 1

15 Wohnungen: 1 + 1

11 Wohnungen: 2 + 1

2 Wohnungen 3 + 1

0 Etage

1 + 1: 129,9, 134,9, 144, 147 Tausend. Euro

0 Etage

1 + 1: 129,9, 144 Tausend. Euro

2 + 1: 222 Tausend. Euro

1. Stock

1 + 1: 135, 137, 138, 147, 149,9 Tausend. Euro

1. Stock

1 + 1: 135, 147 Tausend. Euro

2 + 1: 225 Tausend. Euro

2. Stock

1 + 1: 137, 139,9, 154 Tausend. Euro

2. Stock

1 + 1: 137, 149,9 Tausend. Euro

2 + 1: 229 Tausend. Euro

3. Stock ( Duplex )

2 + 1: 207, 214, 222, 233 Tausend. Euro

3. Stock ( Duplex )

2 + 1: 207, 222 Tausend. Euro

3 + 1: 334 Tausend. Euro

In Gebäude C befinden sich 6 private unterirdische Garagen

Kosten für 1 private Garage: 24,9 Tausend. Euro

In Gebäude D gibt es 3 private unterirdische Garagen

Kosten für 1 private Garage: 24,9 Tausend. Euro

Wohninfrastruktur

In Wohnungen:

  • Kinderspielzimmer
  • Erholungsraum
  • Fitnessstudio
  • Lagerhaus
  • Sauna
  • Hamam
  • Geschäftszentrum
  • TV-Raum
  • Café
  • Tennisplatz
  • Außenpool
  • Interner Pool
  • Elektrischer Generator
  • 20 private unterirdische Garagen
  • Offener Parkplatz
  • Grünfläche
  • Sicherheitssystem
    • Stahleingangstür
    • Ceramogranitfliesen
    • Türen für amerikanische Innenräume
    • Küchenset
    • Warmwasserbereiter
    • Hydrauliksystem

       

      Niedrigere Kosten:

      1 + 1: 129,9 Tausend. Euro, Fläche 57 Quadratmeter. Meter

      2 + 1: 177 Tausend. Euro, Fläche 84 Quadratmeter. Meter

      3 + 1 Duplex: 255 Tausend. Euro, Fläche 165 Quadratmeter. Meter

      Höhere Kosten:

      1 + 1: 154 Tausend. Euro, Zone 57 und 58 Quadratmeter. Meter

      2 + 1 Maisonette mit Gras: 299,9 Tausend. Euro, Fläche 96 Quadratmeter. Meter

      3 + 1 Duplex: 334 Tausend. Euro, Fläche 195 Quadratmeter. Meter

      Exklusives Design:

      2 + 1 Maisonette mit Gras: 249,9 Tausend. Euro, Zone 92, 93 und 96 Quadratmeter. Meter
Wohnanlage Apartamenty v novom proekte nedaleko ot universitetov Stambula
Akarca, Türkei
Kapitulation vor: 2023
Bauherr: Stay Property
Stay Property bietet neue Apartments im Bezirk Istanbul – Kyagytkhan. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 93,71 m2 bis 164,88 m2. Istanbul ist die größte Stadt der Türkei und liegt gleichzeitig in zwei Teilen der Welt: Europa und Asien. Die Stadt liegt am Ufer des Marmarameers und des Schwarzen Meeres, getrennt durch die Bosporusstraße. Istanbul ist nicht die Hauptstadt der Türkei, sondern das kulturelle, industrielle Finanzzentrum des Landes, eine der bedeutendsten Städte der Welt. Istanbul ist eine Stadt der Perspektiven, eine Wiege der Geschichte mit majestätischen Moscheen, einem einzigartigen kulturellen Erbe und Tausenden von Attraktionen. Wenn Sie also eine Wohnung in Istanbul kaufen, sind Sie immer im Zentrum der Welt. Im modernen Istanbul werden Immobilienprojekte gebaut, die mit ihrem Umfang und ihrem Komfort überraschen. Hier werden Komplexe mit origineller Architektur gebaut, und in letzter Zeit werden Resortkonzepte immer beliebter, in denen Innen- und Außenpools, Erholungsgebiete und Spa vorhanden sind. 
Wohnviertel Modern luxury homes in Alanya, Kestel
Yaylali, Türkei
-lokalisiert in einem begehrten neuen Entwicklungsgebiet von Alanya namens Kestel. Diese modernen Luxusapartments liegen nur 700 m vom Strand entfernt und bieten einen atemberaubenden Blick über das Mittelmeer.  Über dieses moderne Luxushaus Dieses moderne Luxushaus wurde mit einem modernen Design unter Verwendung der neuesten Technologie implementiert, um ein technisch effizientes und atemberaubendes Aussehen zu schaffen. Es gibt eine breite Palette von Einrichtungen, die die Bewohner nutzen können, wie ein Restaurant, ein Innenpool, ein Außenpool, ein Fitnesscenter, ein Kino, einen Partyraum, einen Spielplatz und viele andere Dinge. im Grunde genommen, In Alanya gibt es alles, was Sie für das tägliche Leben brauchen. Lage Die Unterkunft befindet sich in Kestel, Alanya. Kestel ist ein sich neu entwickelndes Gebiet mit luxuriösem Wohnkomplex und Geschäften. Die Gegend ist fit für diejenigen, die an einem ruhigen Ort leben möchten. Der Komplex liegt nur 500 m vom Strand und nur 35 km vom Flughafen entfernt. Allgemeine Merkmale des Komplexes Waterparkchildren Schwimmbadmini Golfmassage Roomtable Tennisbilliardwiftenerator und Boden Parksicherheitskameras
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