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Wohnanlage Residence in Alanya

Demirtas, Türkei
von € 125,000
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Wohnanlage Residence in Alanya
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Über den Komplex

Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к широким. В северной части района находится природный заповедник каньон Сепадере.  Прохладная горная река спускается с гор каскадом водопадов, образуя в запрудах естественные бнслей. Он придется по душе последователям эко-жизни, любителям пеших прогулок в горах и эко-туризма. По всей территории каньона есть деревянные настилы, по которым могут гулять даже маленькие детки.

Пляжи Демирташа долгое время были « дикими ».  Здесь чистейшее море и пологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на выходные, выезжают семьи и компании для отдыха. На пляжах есть обустроенные места для отдыха со всеми удобствами: шезлонги, кабинки для переодевани. В планах муниципалитета открыть в следующем году больше оборудованых мест для отдыха.

Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Bravo Tower находится всего в 700 м от собственного обустроенного пляжа в районе Демирташ. Резиденция Bravo Tower состоит из одного жилого блока на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентхаусов 2 <TAGп> 1.

Все квартиры будут кметь качественную чистовую отделку, встроенную кухонную мебель срнитеной стол. Можно сразу завозить мебель и жить.

Архитектура жилого комплекс выполнена в современном стиле и продумана под потребности жильцой. На територии жилого комплекса будут доступны следующие развлечения:

  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн
  • Детская игровая комната
  • Теннисный корт / баскетбольная площадка
  • Сауна
  • Фитнес зал
  • Парная комната
  • Хамам – турецкая баня
  • Массажная комната
  • Конференц зал
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Зона отдыха с мангалом для барбекю и беседкой
  • Парковка.

Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением. На территории доступен Wi-Fi, депо.

Приобретение квартира на этапе строительства предоставляет вам возможность приобрести кватиру вра. Сумма первого взноса составляет всего 50% от стоимости. Остальную сумму можно оплачивать частями до марта 2023 года.

Обратившись в компанию Kurt Group, вы приобретете надежного помощника, который поможет полобать вашеприат.

Район Демирташ прекрасны выбор для постоянного проживания. На территории района Демирташ находится несколько школ для детей, детский садик.

По пятницам, в Демирташе проходит фермерский рынок. На рынке можно приобрести не только свежие фрукты и овощи, но и сыры, творог, оливки, сладости. На набережной расположено нескольок кафе, где подают свежевыловленную рыбу, креветки и кальмары.

В центральной части Демирташа расположен муницпальный парк. На входе в него, вас встретит фонтан и цветущие кусты, а на територии доступны большая детская пло.

Из Демирташа легко добраться общественным транспортом в любую точку Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которые курсируют в разных направлених согласни.

Демирташ активно развивается. На територии Демирташа строится много современых жилых комплексов, открываются новые магазины из.

Вам понравится отдыхать в этом уютном районе Алании.

 

Standort des Neubaus
Demirtas, Türkei
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Wohnanlage Residence in Alanya
Demirtas, Türkei
von € 125,000
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Bauherr: TRANIO

Wir bieten Apartments im minimalistischen Stil mit unterschiedlichen Layouts.

Die Residenz verfügt über ein Musikstudio, Party- und Konferenzräume, einen Swimmingpool, eine Sauna, einen Billardraum, ein Fitnesscenter und ein Kino.

Fertigstellung - Ende 2022.

Vorteile

Hohes Mietpotential.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Das Anwesen befindet sich in einem der zentralen Bereiche der Stadt, in der Nähe der Brücken.

Nächstes Restaurant - 15 Autominuten

Nächstes Hotel - 4 Autominuten

Taksim Square - 14 Autominuten

Nächste Apotheke - 10 Autominuten
Wohngebäude Kartal Istanbul Apartment Compound
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Warum dieses Eigentum 谷؟ Luxusapartments in Kartal, dem Investitionsviertel der anatolischen Seite von Istanbul. Alle wichtigen Verkehrsadern in Istanbul sind zu Fuß erreichbar. Es hat direkten Blick auf das Marmarameer, die Princess Islands und den Aydos-Wald. Es besteht die Möglichkeit, in Raten mit flexiblen Zahlungsplänen mit einer fertigen Eigentumsurkunde zu kaufen. Es erfüllt die Staatsbürgerschaftsbedingungen im Rahmen der Immobilieninvestition in der Türkei.
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Die Immobilie bietet den Kauf eines Startpreises für Investoren und die Möglichkeit, 15% einzusparen%.  Warum Immobilien in diesem Komplex kaufen - Preise zum Sparen einführen - Die Lage: in Strandnähe und soziale Einrichtungen Die Lage in Alanya Mahmutlar liegt 13 km vom Zentrum von Alanya entfernt, 140 km vom Flughafen Antalya, 30 km vom Flughafen Alanya-Gazipasa entfernt. Dieses Anwesen in Mahmutlar liegt nur 550 m von der berühmten Barboros-Straße und nur 700 m vom Strand entfernt, und in 100 Metern finden Sie alle Geschäfte für Ihre täglichen Bedürfnisse wie Süpermarket, Lebensmittelgeschäft, Restaurants, Hotels, Restaurants, Mietwagen, Boutique, Bäckerei und Cafés. Apotheke, Metzgerei etc…   Das Projekt wurde von einem bekannten Entwickler in Alanya gebaut und besteht aus drei elfstöckigen Blöcken in insgesamt 228 Wohnungen, darunter luxuriöse Loft-Wohnungen und Penthäuser. Der Wohnkomplex hat eine gute Lageentworfener Garten, 24-Stunden-Sicherheit mit Videoüberwachung, schöne, landschaftlich gestaltete Gemeinschaftsräume, fantastischer Pool für die Nutzung von ansässigen Sonnenterrassen, die sich perfekt zum Entspannen und Bronzieren eignen, Fitnessstudio für diejenigen, die einen gesunden Körper und mehr haben möchten Es stehen verschiedene Arten von Apartments zur Verfügung, darunter Häuser mit 1, 2, Schlafzimmern und 1 oder 2 Bädern, mit Oberflächen von 55 m ² bis 275 m ². Die Apartments bieten Zugang zu großen Terrassen mit Blick auf das Meer, von denen viele einen unglaublichen Panoramablick auf die Berge und die sozialen Bereiche des Projekts bieten. 1 + 1 Die Apartments liegen zwischen 55 und 75 m². Der Preis beginnt zwischen 42.000 und 65.500 Euro. 2 + 1 Penthäuser liegen zwischen 112 und 150 m², beginnt von 122500Euro bis 142500 Euro Loft Apartments sind 124 m² groß, der Preis beträgt 151.000 Euro, SchwimmbadKinoAquaparkBilliardIndoor SchwimmbadTennisTennis CourtSaunaRelax roomVitamin CafeTurkisches BadSalzzimmerKostenloses WifiSteam roomPlaygroundGym24H Sicherheitszahlung: 20% Bei Vertragsunterzeichnung 18 Monate kostenlose Ratenzahlung. 3% Rabatt auf Barzahlung
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