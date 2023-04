Wohnanlage Real estate in Alanya: From the developer

Marmararegion, Türkei

Warum dieses Eigentum 谷؟ Es befindet sich in einer privilegierten Lage im Stadtteil Yakuplu, einem der angesehensten Viertel von Beylikdüzü. Eine Investitionsmöglichkeit in der Nähe der wichtigsten Infrastrukturprojekte in der Türkei. Es befindet sich neben den Hauptverkehrslinien und in der Nähe von öffentlichen Versorgungsunternehmen und Dienstleistungen. Es ist ein Familiengelände mit geräumigen Apartments und integrierten sozialen Einrichtungen. Es verfügt über luxuriöse Apartments mit herrlichem Blick auf das Marmarameer und die Landschaft.