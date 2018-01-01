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Wohnanlage Real estate in Alanya: From the developer

Karakocali, Türkei
von € 297,500
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Wohnanlage Real estate in Alanya: From the developer
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Über den Komplex

Недвижимость в Алании: квартира от застройщик в Обе

Жилой комплекс располагается в районе Оба – самом развитом районе Алании. В обе можно легко найти школы, детские садики, супермаркеты, больницу, муниципалитет города, коны.

Обу выбирают для постоянного места жительства за его близость к центру и хорошие пляжи. В центральной части района сосредоточены кафе и рестораны, как с местной, так и европейской кухней. Возле моря сосредоточены отели городского типа, куда любят приезжать на отдых европейские туристы.

В Обе часто селятся европейцы. Уже более 20 лет европейцы выбирают этот район для отдыха и постоянного проживания. Последние несколько лет, этот район пользуется популярностью и у жителей СНГ.

Жилой комплекс находится на участке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых блоков на 72 квартиры.  Расстояние до моря 2,5 км. На территории комплекса находятся жилые корпуса, инфраструктура и парковка. По периметру комплекса установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения, доступ на терит. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собственности можно сразу же.

В жилом комплексе доступны планировки 1 + 1, 2 + 1 садовый дуплекс собтвеным бассейном, 2 <. В дуплексах 3 + 1 и 4 + 1 по всей квартире будет установлена система подогрева полов, а в кв.

Инфраструктура комплекса:

  • Сервисный автобус до моря для жителей комплекса
  • Летний бассейн с аквагорками в саду
  • Беседки
  • Площадки для барбекю
  • Корт для тенниса, баскетбола, волейбола
  • Детская площадка
  • Парковка на 62 автомобиля
  • СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зона отдыха
  • Фитнес салон
  • Кинотеатр
  • Игровая комната для детей
  • Комната для отдыха

Фундамент и крыша комплекса имеют дополнительную гидроизоляцию, что бы избежать повышенной велажнот.

Купить квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройщика с первоначальным взносом 40% до июня 2023 года.

Менеджеры компании Alanya Investment не только подберут для вас выгодные квартиры, но, так же, помогут офочети.

 

Standort des Neubaus
Karakocali, Türkei
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Wohnanlage Real estate in Alanya: From the developer
Karakocali, Türkei
von € 297,500
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Kapitulation vor: 2024

Ein modernes Premium-Projekt, das für ein angenehmes Leben konzipiert ist. Der Komplex befindet sich zwischen Mahmutlar und Tosmur im Kestel. Kestel – ist nicht nur eine neue moderne Wohnung, sondern ein Ort, an dem Sie die Schönheit der Natur, den salzigen Geruch des Mittelmeers und die einzigartige Aussicht auf das Toros-Gebirge genießen können. 15 Minuten vom Zentrum von Alanya entfernt. Die Infrastruktur des Bezirks ist ziemlich entwickelt. Das Vorhandensein von Geschäften, Cafés, Restaurants, einer gut ausgestatteten Promenade mit Radweg, Klee mit Lauben und Spielplätzen für Kinder. Es gibt auch eine private russische Schule und eine staatliche Universität in Kestel.
Der nach hohen Standards gebaute Komplex bietet allen neuen Hausbesitzern Luxus. Ab dem ersten Stock haben die Bewohner des Komplexes die Möglichkeit, den Meerblick zu genießen. Der Komplex besteht aus zwei Blöcken mit jeweils eigener Infrastruktur. Jeder Block verfügt über einen eigenen Pool, einen Fitnessraum, ein Kinderzimmer und eine Sauna. Es wird sich auf einer Fläche von 12.000 m2 befinden.  Arten von Wohnungen zum Verkauf: Zweizimmer 1 + 1 43 m2, Dreizimmer linear 2 + 1 67 m2, zweistöckige Wohnungen 2 + 1 97 m2, zweistöckige Wohnungen 4 + 1 103m2.
Fertigstellungstermin: August 2024.
Wohnanlage Apartments with spacious balconies and terraces, with views of the sea, city, park and forest, Istanbul, Turkey
Kadikoey, Türkei
Bauherr: TRANIO

Das Projekt befindet sich im Elite-Viertel von Uskudar im anatolischen Teil von Istanbul, umgeben von Naturschutzgebieten und Waldparks.

Das Projekt bietet einen malerischen Blick auf den Fernsehturm von Çamlıcu, der mit dem Auto in 8 Minuten erreicht werden kann, um das Frühstück von der Aussichtsplattform aus zu genießen.

In der Nähe des Fernsehturms Küçük Çamlıca befindet sich ein kleiner Waldpark mit Wanderwegen, saisonalen Blumenbeeten, Teichen und Kinderspielplätzen.

Auf dem Gebiet des Projekts wird der Entwickler den Benleo-Park mit Wanderwegen, einem Strand, separaten Bereichen zum Sonnenbaden, Sportspielen, Yoga, Camping und Picknick schaffen, dekorative und biologische Teiche und ein Obstgarten.

Das Projekt umfasst auch einen Swimmingpool, einen Kinderbecken, Parkplätze, ein Café, einen TV-Bereich, ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich, einen Miniclub, Tischtennis- und Squashplätze, eine Bibliothek und Loungebereiche.

Apartmentoptionen: Maisonette-Apartments mit 5 Schlafzimmern und Standardapartments von 41 m2 bis 688 m2. Jedes Apartment verfügt über einen Whirlpool und geräumige Balkone oder Terrassen mit Blick auf die Stadt, den Wald, das Meer und den Park.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Das Projekt befindet sich nur wenige Minuten vom Acibadem Medical Center, einer der berühmten Sehenswürdigkeiten Istanbuls, entfernt und in der Nähe der Autobahn E5, die den europäischen und asiatischen Teil verbindet.

Abstand zu einigen Objekten:

  • 2 km bis D100, die entlang der gesamten Küste liegt. Der U-Bahnbus fährt entlang der Autobahn durch die ganze Stadt.
  • 1 km zur Akasya Mall.
  • 3 km zur Emaar Square Mall.
  • 3 km zum Naturschutzgebiet Validebag
  • 4,2 km von der Bagdat Street entfernt, die für ihre modischen Geschäfte und Restaurants bekannt ist.
  • 5 km bis zur breiten Promenade, deren Länge 35 km beträgt.
Wohngebäude Beylikduzu Istanbul Apartment Compound
Marmararegion, Türkei

Warum dieses Eigentum 谷؟ Es befindet sich in einer privilegierten Lage im Stadtteil Yakuplu, einem der angesehensten Viertel von Beylikdüzü. Eine Investitionsmöglichkeit in der Nähe der wichtigsten Infrastrukturprojekte in der Türkei. Es befindet sich neben den Hauptverkehrslinien und in der Nähe von öffentlichen Versorgungsunternehmen und Dienstleistungen. Es ist ein Familiengelände mit geräumigen Apartments und integrierten sozialen Einrichtungen. Es verfügt über luxuriöse Apartments mit herrlichem Blick auf das Marmarameer und die Landschaft.

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