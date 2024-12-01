Wohnanlage Kurt Suıte 20
Über den Komplex
KURT SUITE 20 Kargicak Жилой комплекс в районе Каргыджак
Мы рады представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Всего 400 м отделяет дом от ласкового Средиземного моря и чистейшего пляжа.
Рядом с домом открылся супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжают открываться новые заведения. В 300 м от дома проходит еженедельный фермерский рынок.
Набережная, в районе нашего Anzug 20, имеет широкий галечный пляж без плит, парковую зону с беседками. По пляжу свободно гуляют павлины.
Инфраструктура жилого комплекса состоит из:
- Бассейн ( 70 кв.м. )
- Детская площадка
- Фитнес зал
- Сауна
- Паровая комната
- Джакузи
- Душевые, раздевалки, санузлы
- Беседка
- Парковка на территории
Растояния:
450 м – до моря
1,5 км — поликлиника
25 км – до аэропорта Газипаши
6 км – госпиталь
15 км – центр Алании
450 м – автобусная остановка
1,5 км – до школы
250 м — супермаркет
Квартира 1 + 1:
Кухня-гостиная американского типа: 19,00 m2
Спальня: 10,00 m2
Ванная комната: 4,00 m2
Балкон: 6,10 m2
Общая площадь: 39 M2 ( Брутто площадь 44 кв.м. )
Квартира-дуплекс 2 + 1
Кухня-гостиная американского типа: 25,00 m2 — 30,00 m2
Спальня 1: 10,50 m2 — 11,50 m2
Спальня 2: 12,00 m2 — 13,50 m2
Ванная комната: 4,00 m2
Ванная комната: 3,90 m2
Холл: 3,00 m2
Балкон: 6,10 m2 — 6,60 m2
Балкон 2: 6,00 m2
Дуплекс Nr.: 16 — 72,70 m2 / площадь брутто 100,00 M2
Дуплекс Nr.: 17 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2
Дуплекс Nr.: 18 — 80,30 m2 / площадь брутто 100,00 M2
Дуплекс Nr.: 19 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2
Технические характеристики:
- Толщина внутренних стен: 13 cm
- Толщина внешних стен: 23 cm
- Бетон: C30-C25
- Крыша: теплоизоляция, натуральная черепица
- Гидроизоляция всех полов здания ( ванные комнаты и балконы )
- Металлопластиковые стеклопакеты
- Мебель и двери лакированные 1-го класса с акриловым окрашиванием
Начало строительства: июнь 2022
Дата ввода в эксплуатацию: Июль 2023
План оплаты:
Первоначальный взнос:% 50
Скидка при оплате 100%: 3% от цены квартиры