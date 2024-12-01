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Wohnanlage Kurt Suıte 20

Kargicak, Türkei
von € 155,900
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Wohnanlage Kurt Suıte 20
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Über den Komplex

KURT SUITE 20 Kargicak Жилой комплекс в районе Каргыджак

Мы рады представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Всего 400 м отделяет дом от ласкового Средиземного моря и чистейшего пляжа.

Рядом с домом открылся супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжают открываться новые заведения. В 300 м от дома проходит еженедельный фермерский рынок.

Набережная, в районе нашего Anzug 20, имеет широкий галечный пляж без плит, парковую зону с беседками. По пляжу свободно гуляют павлины.

Инфраструктура жилого комплекса состоит из:

  • Бассейн ( 70 кв.м. )
  • Детская площадка
  • Фитнес зал
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Джакузи
  • Душевые, раздевалки, санузлы
  • Беседка
  • Парковка на территории

Растояния:

450 м – до моря

1,5 км — поликлиника

25 км – до аэропорта Газипаши

6 км – госпиталь

15 км – центр Алании

450 м – автобусная остановка

1,5 км – до школы

250 м — супермаркет




 

Квартира 1 + 1:
Кухня-гостиная американского типа: 19,00 m2

Спальня: 10,00 m2

Ванная комната: 4,00 m2

Балкон: 6,10 m2

Общая площадь: 39 M2 ( Брутто площадь 44 кв.м. )

 

Квартира-дуплекс 2 + 1


Кухня-гостиная американского типа: 25,00 m2 — 30,00 m2

Спальня 1: 10,50 m2 — 11,50 m2

Спальня 2: 12,00 m2 — 13,50 m2

Ванная комната: 4,00 m2

Ванная комната: 3,90 m2

Холл: 3,00 m2

Балкон: 6,10 m2 — 6,60 m2

Балкон 2: 6,00 m2

Дуплекс Nr.: 16 — 72,70 m2 / площадь брутто 100,00 M2

Дуплекс Nr.: 17 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2

Дуплекс Nr.: 18 — 80,30 m2 / площадь брутто 100,00 M2

Дуплекс Nr.: 19 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2


 

Технические характеристики:

  • Толщина внутренних стен: 13 cm
  • Толщина внешних стен: 23 cm
  • Бетон: C30-C25
  • Крыша: теплоизоляция, натуральная черепица
  • Гидроизоляция всех полов здания ( ванные комнаты и балконы )
  • Металлопластиковые стеклопакеты
  • Мебель и двери лакированные 1-го класса с акриловым окрашиванием

Начало строительства: июнь 2022

Дата ввода в эксплуатацию: Июль 2023

План оплаты:

Первоначальный взнос:% 50

Скидка при оплате 100%: 3% от цены квартиры

 

Standort des Neubaus
Kargicak, Türkei
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Bauherr: TRANIO

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Die Residenz verfügt rund um die Uhr über einen Innenpool, Loungebereiche, Wanderwege, ein Fitnessstudio, ein Türkisches Bad und ein Dampfbad, eine Tiefgarage, Grünflächen und Kinder' Spielplatz.

Fertigstellung - 1. Dezember 2024.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur
  • Bushaltestelle - 100 Meter
  • U-Bahnstation - 750 Meter
  • Autobahn E-5 - 2,5 km
  • TEM Autobahn - 11 km
  • Parks - 50 Meter
  • Krankenhaus - 350 Meter
  • Einkaufszentrum - 800 Meter
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