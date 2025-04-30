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Wohnung im Neubau Kurt Twin Towers

Mahmutlar, Türkei
von € 124,900
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Wohnung im Neubau Kurt Twin Towers
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Über den Komplex

--- KURT TWIN TOWERS MAHMUTLAR ---

Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория площадью 2 935 кв.м. На территории комплекса есть социальная инфраструктура.

Внешняя инфраструктура KURT TWIN TOWERS:

  • Бассейн ( 94 м2 )
  • Детский бассейн ( 8,60 м2 )
  • Детская площадка
  • Ландшафтный сад
  • Генератор
  • Барбекю
  • Беседка
  • Парковка для автомобилей

ВНУТРЕННЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

  • Зимний бассейн
  • Сауна
  • Турецкая баня - Хаммам
  • Паровая комната
  • Соляная комната
  • Фитнес
  • Массажный кабинет
  • Детская игровая комната
  • Бар, настольный теннис и бильярд
  • Библиотека
  • Кинотеатр
  • Музыкальная комната

Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и сопртивны.

Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость!

Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга.  Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси.

Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :

  • МОРЯ: 850 МТ
  • СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ
  • РЫНОК: 500 МТ
  • ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ
  • ЦЕНТР АЛАНЬИ: 10 км
  • ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км
  • АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км

Окончание строительства: АПРЕЛЬ 2024

ПЛАН ОПЛАТЫ:

Рассрочка: первый взнос 50% и остальная часть распределяется равными частями до апреля 2024 года.

 

Standort des Neubaus
Mahmutlar, Türkei
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Kapitulation vor: 2024

PREISE DER SCHUHE!!! NEUES PROJEKT
START: 30.04.2023 
1 + 1 Von 48000 Euro - 62m2
2 + 1 von 75000 Euro – 89 m2
2 Blöcke mit 14 Etagen
•    Offener Parkplatz
•    Pool
•    Kinderspielplatz
•    Gespräche
•    Türkische Bäder
•    Grillen
Das Hotel liegt in Kocahasanlıdadır, WESTERN ERDEMLI
Auf jeder Etage in Block A befinden sich 7 Apartments, in Block B befinden sich 14 Apartments.
Enddatum: 30.04.2025
Anfänglicher Beitrag von 50%, Ratenzahlung für 18 Monate ist möglich.        

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Wohnanlage Novyy ZhK v horoshey lokacii - rayon Avsallar
Avsallar, Türkei
Kapitulation vor: 2023
Bauherr: Stay Property
Wir erhalten die neue 1 + 1 Wohnung im Bezirk Alanya – Avsallar. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 63 bis 142,5 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 800 Meter. Wenn es um neue Wohnungen in Avsallar geht, empfehlen wir Ihnen, dies zu berücksichtigen, wenn Sandstrände für Sie wichtig sind, sowie Nadelwälder, mit denen die Gegend reich ist. Avsallar liegt 20 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Der Flughafen Antalya liegt 95 km entfernt. Dies ist ein grüner Vorort, aber mit einer vollständigen sozialen Infrastruktur. Die Hauptstraße in Avsallar sieht ungewöhnlich aus, sie ist durch Baumkronen vor der sengenden Sonne verborgen. Die Infrastruktur des Bezirks: In Avsallar gibt es die gesamte grundlegende Infrastruktur, einschließlich Schulen, Erste-Hilfe-Stellen, Apotheken, Geschäften usw. Mittwochs gibt es einen großen Bauernbasar, Geldwechsel, Geldautomaten, Apotheken, zahlreiche Restaurants, Cafés. Die Hauptstraße in Baumkronen zeichnet sich durch eine besondere touristische Atmosphäre aus. Immobilien in Avsallar haben ein hohes Mietpotential, die Gegend gilt als eine der besten zum Entspannen auf See und ist von der wunderschönen Natur der Türkei umgeben.
Wohnanlage High-rise residence close to the coast and highways, Istanbul, Turkey
Marmararegion, Türkei
Bauherr: TRANIO

Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer und die Inseln.

Die Residenz verfügt über einen Swimmingpool, einen Parkplatz und ein Fitnesscenter.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur
  • Flughafen - 15 km
  • Krankenhaus - 2 km
  • Aydos Wald - 2 km
  • E5- und TEM-Autobahnen - 1 km
  • Küste - 2 km
  • U-Bahnstation Kartal - 1 km
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