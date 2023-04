Residenz Lux Comfort Residence,Avcılar

Sekerhane Mahallesi, Türkei

Kapitulation vor: 2023

Wir machen Sie auf eine Wohnanlage in der Oba-Region in der Bauphase aufmerksam. Oba District gilt als prestigeträchtiges Gebiet in Alanya. Es ist bekannt für seine gemütliche Atmosphäre, das geadelte grüne Territorium.

Der Komplex selbst wird aus vier vierstöckigen Blöcken bestehen, die Gesamtzahl der Wohnungen beträgt 136. Die Projektfläche beträgt 8600 Quadratmeter, die Entfernung zum Meer beträgt 2,5 km. Dieser Wohnkomplex befindet sich in einem gemütlichen, geschlossenen, bewachten Gebiet, in dem alles für ein angenehmes Leben und Entspannung vorhanden ist. Planungswohnungen 1 + 1, 2 + 1 und 3 + 1 ( 56m2-195m2 ) werden angeboten.

Wohninfrastruktur: Kinderspielzimmer, Erholungsraum, Fitnessraum, Massagebüro, Sauna, Hamam, Business Center, TV-Salon, Cafeteria, Tennisplatz, Außenpool, Innenpool ( separater Raum ), Elektrischer Generator, 20 private unterirdische Garagen, Offener Parkplatz, Grünbereich, Sicherheitssystem.

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, Immobilien in der Türkei zu einem attraktiven Preis in einem zuverlässigen Qualitätskomplex zu kaufen.