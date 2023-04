Wohnanlage Residence with swimming pools and restaurants close to the coast, in a prestigious area, Istanbul, Turkey

Tirilar Mahallesi, Türkei

Wenn Sie eine Wohnung nur 400 Meter vom Strand entfernt haben möchten, sollten Sie diese Wohnung überprüfen. Dies ist nur in Gehweite zum berühmtesten Strand von Alanya, Cleopatra Strand. Es befindet sich direkt im Zentrum von Alanya. Rund um Ihr Gebäude finden Sie alles, was Sie brauchen, wie Restaurants, Cafés, Märkte, Bushaltestelle, Parks, Geschäfte, Schulen und Krankenhaus. Diese Wohnung ist 3 + 1, wirklich eine große Wohnung, 130 m2 im zweiten Stock. Es gibt zwei Balkone und ein Badezimmer. Dieses Gebäude ist ein altes Gebäude, sodass Sie hier die Möglichkeit haben, ein neues zu besitzen, indem Sie in den nächsten Jahren weniger bezahlen durch die Stadterneuerung. Es gibt auch Solarenergie in der Wohnung zum Erhitzen des Wassers. Haben Sie jemals den Sonnenuntergang in Cleopatra Beach gesehen ? Wenn Sie nicht haben, sollten Sie. Es ist nicht spät, es in Ihrem Leben zu erleben .Wenn Sie diese Wohnung kaufen, können Sie sie jeden Tag erleben.