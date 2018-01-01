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Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey

Marmararegion, Türkei
von € 291,585
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Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
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Über den Komplex

Die Residenz verfügt über einen Fußballplatz, Basketball- und Tennisplätze, ein Fitnesscenter, Kinderspielplätze, ein Café und ein Restaurant, eine Grünfläche, einen Pavillon, einen Grillplatz, ein Swimmingpool, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Türkisches Bad, ein Parkplatz, ein Sicherheitssystem.

Fertigstellung - Dezember 2024.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Die Unterkunft befindet sich nur 5 Gehminuten von Hotels, Cafés, Restaurants, Sport- und Gesundheitszentren entfernt.

  • Autobahn - 1,5 km
  • Marina - 1,7 km
  • U-Bahnstation - 2 km
  • Nächster Flughafen - 37 km
Standort des Neubaus
Marmararegion, Türkei
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Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
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von € 291,585
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Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Türkei
Kapitulation vor: 2023

Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. Этот жилой комплекс располагается в районе Сарай, который находится недалеко от цента Алании ипл. За счет удобной городской инфраструктуры комплекс предоставит комфортную жизнь своим владельцам, кот. Выгодное расположение, панорамный вид на Средиземное море, социальная инфраструктура, планировкап.

 

Расстояние до ближайшего пляжа составляет 10 минут езды на машине. Поблизости комплекса расположены кафе, рестораны, магазины. До торгового центра Аланиум можно доехать на машине за 10 минут. Ближайшая больница находится в 7 минутах езды. Самая оживленная улица Алании находится в 10 минутах езды от жилого комплекса.

 

Комплекс будет построен на участке площадью 3.883 кв.м. Здесь будет размещено два 9-этажных блока с открытой парковкой. В проекте будет 101 квартира, среди которых представлены квартиры планировкой 1 + 1 + пли. Квартиры спроектированы таким образом, чтобы предоставить жильцам удобное жилое пространство. К комплексу будет прилегать частная територия, на которой расположится социальная инфратруктура. Это идеальный выбор для тех, кто ищет жилье в центре курортного города или планирует приобрестинед.

 

Большое преимущество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1 + 1 выходят на Средиземное море. Квартиры двухкомнатной планировки – это грамотный выбор тех, кто планирует приобрести жильп для. В таких квартирах кухня совмещена с гостиной и есть отдельная спальня. Квартиры 2 + 1 подарят романтический вид на город, крепость и могущественные горы, утопающие виз. Квартиры данного типа планировки – классический выбор маленьких семей. Просторные дуплексы 3 + 1 с несколькими спальнями были созданы для комфортного проживния большо. Каждый день вас будет встречать чарующий вид на Средиземное море из любой точки дуплекса.

 

На территории комплекса расположено все необходимое для отдыха взрослых и детей. Пока ваши дети играют на детской площадке, можно поплавать в бассейне или укрыться от летнего зноя. В любое время года вы можете пользоваться спортзалом, закрытым бассейном, сауной, парилкой и турецк.

 

Купить квартиру в Турции – это всегда хорошее вложение, которое позволяет нелько стетьеоблад. После получения ВНЖ можно сразу подавать заявку на турецкое гражданство. Воспользоваться этим правом могут собственник жилья и его близкие родственники. Получая гражданство, вы можете официально работать, открывать ИП и пользоваться медицинскими услуга.

 

В последнее время найти квартиры в Алании вызывает трудность у иностранцев. Можно столкнуться с рядом проблем, например, незнание турецкого языка, непонимание процесов купли. Всегда существует вероятность быть обманутым, ведь многие не знают важных нюансов. Обратившись к нам, мы поможем вам купить квартиру в Алании на основе ваших предпочтений и пожелний. Вам не придется беспокоиться о документах, потому что их оформление мы берем на себя.

 

Завершение строительства жилого комплекса планируется к декабрю 2023 года. До этого времени вы можете воспользоваться преимуществом беспроцентной рассрочки до полного знвет. Это позволит сохранить текущую стоимость недвижимости и совершать платежи по индивидуальному плнту. Первый платеж по рассрочке составляет 35%.

 
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Marmararegion, Türkei
Bauherr: TRANIO

Die Residenz verfügt über einen zweistöckigen überdachten Parkplatz und Parkplätze im Freien, eine große Grünfläche, einen Swimmingpool, einen Sportkomplex, einen Basketballplatz, eine Sauna und einen Hamam.

Auf jeder Etage befinden sich 5 Wohnungen.

Fertigstellung - Dezember 2023.

Ausstattung und Ausstattung des Hauses
  • Klimaanlage
  • Küchengeräte ( Herd, Backofen, Haube )
  • Fußbodenheizung
Lage und nahe gelegene Infrastruktur
  • U-Bahnstation - 1 Minute
  • Einkaufszentrum - 1 Minute
  • College - 1 Minute
  • Universität - 7 Minuten
  • Istanbul Flughafen - 30 Minuten
  • Galata Port - 15 Minuten
Wohnviertel New Build Apartment in the heart of Oba Alanya
Karakocali, Türkei
Moderne neue Wohnungen in Alanya, im berühmten Oba-Zentrum in Strandnähe Der neu erbaute Komplex hat eine zentrale Lage, die Käufer anzieht, die sich für einen aktiven Lebensstil, Essen, interessieren, Einkaufen, Messen, und Nachtleben Highlights der Wohnung im Herzen von Alanya Oba1 Im Herzen der Stadt 2 Premium soziale Qualität 3 Große Investitionsmöglichkeit Neu gebaute Wohnungen zu Fuß zum Sandstrand von Alanya in ObaNeue Wohnungen in Alanya, Oba. Oba ist ein bekanntes Touristenzentrum in Alanya und beim skandinavischen Urlauber beliebt. Die neu gebauten Wohnungen haben eine unschlagbare Lage im Herzen von Alanya Oba. Die Geschäfte und Cafés beginnen direkt unter den Wohnungen und fahren weiter. Das Apartment im Zentrum von Alanya liegt nur wenige Gehminuten von den Sandstränden entfernt. Nur 200 Meter vom Komplex entfernt gibt es sehr schöne Strandrestaurants. Dieses berühmte Viertel verfügt über Boutique-Hotels, internationale und traditionelle Restaurants, Einkaufszentren, hochwertige private und öffentliche Schulen sowie Gesundheitseinrichtungen. Diese Apartments befinden sich nur 40 km vom Flughafen Alanya entfernt. Das Projekt besteht aus 1 Block und 32 Wohnungen. Die Wohnanlage verfügt über einen Swimmingpool, Fitness, Sauna und Kinderpool In diesem Komplex stehen 2 Apartments zum Verkauf zur Verfügung. 1 Schlafzimmer und 2 Schlafzimmer Apartment Dieses Objekt befindet sich in einem zentralen Bereich von Alanya Angebote zum Verkauf, ein Schlafzimmer und 2 Schlafzimmer Wohnungen. Die Apartments haben höchste Qualitätsstandards. Alle Zimmer verfügen über Granitboden. Die Küche verfügt über eine schwarze Granitplatte und weiße Lackschränke. Zusätzlich verfügt das Apartment über eine Video-Gegensprechanlage, eine Doppelverglasung und eine Stahleingangstür, Video-Gegensprechanlage und Duschkabine Entfernungen 200 Meter zum Strand 20 Meter zu den Restaurants 300 Meter zur U-Bahn Süpermarket 1 km zum Einkaufszentrum Alanyum 200 Meter zur Hardware von Koctas 500 Meter zum Krankenhaus
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