Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey

Karakocali, Türkei

Moderne neue Wohnungen in Alanya, im berühmten Oba-Zentrum in Strandnähe Der neu erbaute Komplex hat eine zentrale Lage, die Käufer anzieht, die sich für einen aktiven Lebensstil, Essen, interessieren, Einkaufen, Messen, und Nachtleben Highlights der Wohnung im Herzen von Alanya Oba1 Im Herzen der Stadt 2 Premium soziale Qualität 3 Große Investitionsmöglichkeit Neu gebaute Wohnungen zu Fuß zum Sandstrand von Alanya in ObaNeue Wohnungen in Alanya, Oba. Oba ist ein bekanntes Touristenzentrum in Alanya und beim skandinavischen Urlauber beliebt. Die neu gebauten Wohnungen haben eine unschlagbare Lage im Herzen von Alanya Oba. Die Geschäfte und Cafés beginnen direkt unter den Wohnungen und fahren weiter. Das Apartment im Zentrum von Alanya liegt nur wenige Gehminuten von den Sandstränden entfernt. Nur 200 Meter vom Komplex entfernt gibt es sehr schöne Strandrestaurants. Dieses berühmte Viertel verfügt über Boutique-Hotels, internationale und traditionelle Restaurants, Einkaufszentren, hochwertige private und öffentliche Schulen sowie Gesundheitseinrichtungen. Diese Apartments befinden sich nur 40 km vom Flughafen Alanya entfernt. Das Projekt besteht aus 1 Block und 32 Wohnungen. Die Wohnanlage verfügt über einen Swimmingpool, Fitness, Sauna und Kinderpool In diesem Komplex stehen 2 Apartments zum Verkauf zur Verfügung. 1 Schlafzimmer und 2 Schlafzimmer Apartment Dieses Objekt befindet sich in einem zentralen Bereich von Alanya Angebote zum Verkauf, ein Schlafzimmer und 2 Schlafzimmer Wohnungen. Die Apartments haben höchste Qualitätsstandards. Alle Zimmer verfügen über Granitboden. Die Küche verfügt über eine schwarze Granitplatte und weiße Lackschränke. Zusätzlich verfügt das Apartment über eine Video-Gegensprechanlage, eine Doppelverglasung und eine Stahleingangstür, Video-Gegensprechanlage und Duschkabine Entfernungen 200 Meter zum Strand 20 Meter zu den Restaurants 300 Meter zur U-Bahn Süpermarket 1 km zum Einkaufszentrum Alanyum 200 Meter zur Hardware von Koctas 500 Meter zum Krankenhaus